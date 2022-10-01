Топ-7 военных конфликтов современности. ЧВК "Вагнер" и гражданская война в ЦАР

Хотя впервые за двадцать лет правительству удалось существенно надломить силы повстанцев, быстрой развязки в войне не видно. Еще более туманной кажется ситуация с присутствием российских наемников в ЦАР — когда Москва нуждается в их услугах в Украине. Фокус узнал, почему разгорелась война в ЦАР и откуда там взялись наемники из ЧВК "Вагнер".

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Участники: правительственные войска и русские наемники (официально не подтверждены) vs вооруженные формирования более десятка разрозненных повстанческих групп

правительственные войска и русские наемники (официально не подтверждены) vs вооруженные формирования более десятка разрозненных повстанческих групп За что воюют: власть в государстве

власть в государстве Начало: 2013 г.

2013 г. Число жертв: 6 тысяч военных (данные о гражданских неизвестны)

6 тысяч военных (данные о гражданских неизвестны) Ключевые имена: Франсуа Бозизе, Фостен-Аршанж Туадер

Франсуа Бозизе, Фостен-Аршанж Туадер Заинтересованные стороны: Франция, РФ

Франция, РФ Украинский интерес: в контексте войны против РФ, интерес Украины заключается в падении всех правительств, поддерживающих Москву в этой войне, однако никаких активных действий в этом конкретном случае Украина (по крайней мере, открыто) не предпринимает. Нейтралитет.

Активные боевые действия продолжаются в Центральноафриканской республике с 2013 года. Тогда повстанцы обвинили действующего президента Франсуа Бозизе в несоблюдении мирных соглашений, подписанных в 2007 году. По ним власти гарантировали амнистию участникам повстанческой группы Seleka. Таким образом прекратилось предварительное обострение, продолжавшееся с 2001 года.

В 2013 г. повстанцы двинулись на столицу Банги и начали террор против немусульманского населения (большинство группы Seleka – мусульмане). В ответ христиане ЦАР начали формировать отряды самообороны, которые тоже запомнились этническими чистками против представителей других этнорелигиозных групп.

Реагируя на эти кровавые события, ООН ввела эмбарго на поставку оружия в страну, а Франция ввела войска для защиты законного правительства. Однако большинство территории ЦАР осталось под контролем христианских и мусульманских повстанческих группировок, которые продолжили воевать между собой.

Миссия французских военных завершилась три года спустя. Сразу после вывода французского контингента повстанцы Seleka пытались помешать вступить в должность новоизбранному президенту Фостен-Аршану Туадера. Тогда руководитель страны обратился за помощью к Российской Федерации.

[ + – ] Первый секретарь посольства России Виктор Токмаков и советник президента Центральноафриканской Республики по безопасности Валерий Захаров на переговорах с должностными лицами ЦАР Фото: Getty Images

Москва охотно приняла запрос в обмен на контроль за полезными ископаемыми страны — преимущественно золотом и бриллиантами. Учебная российская военная миссия была утверждена ООН в 2017 г. Официально российские военные инструкторы готовят персонал правительственной армии ЦАР. Однако по неофициальной информации, в стране также действуют спецподразделения так называемой частной военной компании (ЧВК) "Вагнер", которая охраняет места добычи полезных ископаемых, в частности, бриллиантовые шахты.

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В 2018 году вагнеровцы "засветили" свою базу, которой оказалась бывшая резиденция императора Центральноафриканской империи, диктатора-людоеда Бокассы, правившего страной 50 лет назад. Летом того же года неподалеку от этого места при загадочных обстоятельствах были убиты члены российской съемочной группы. За день до гибели они заезжали на эту базу, чтобы снять сюжет для документального фильма о ЧВК "Вагнер", однако им не разрешили проводить съемки из-за отсутствующей аккредитации. .

Журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев снимали фильм о вагнеровцах в ЦАР по заказу "Центра управления расследованиями" российского оппозиционера и бывшего олигарха Михаила Ходорковского. 30 июля 2018 года их тела нашли на дороге недалеко от города Сибю, который находится на 200 км к северу от столицы страны г. Банги. Сначала считалось, что их убили с целью ограбления, однако через несколько месяцев близкие к Михаилу Ходорковскому частные расследователи заявили, что к убийству журналистов в ЦАР причастны именно члены ЧВК "Вагнер".

В январе 2022 года посол РФ в ЦАР заявил, что съемочную группу убили представители местной группировки повстанцев. Вопрос об этом загадочном убийстве остается открытым. Учитывая высокий уровень недоверия между разными субъектами расследования, вряд ли когда-нибудь будет представлена версия событий, удовлетворяющая всех заинтересованных.

[ + – ] Центральноафриканский солдат с нашивкой ЧВК Вагнера Фото: Википедия

В 2019 г. с помощью наемников правительство ЦАР, нанеся удары по силам повстанцев, усадило их за стол переговоров. Было подписано Хартумское перемирие с 14 повстанческими группами.

В преддверии очередных выборов в 2021 г. Франсуа Бозизе был отстранен от выборов из-за наложенных на него санкций ООН в связи с обвинением в нарушении прав человека. Тогда он вместе с 6 повстанческими группами объявил о намерении сорвать выборы (интересно, что это те же мусульманские боевые отряды, которые воевали с Бозизе в 2013 году!). Против них выступили правительственная армия и, по неофициальным источникам, та же группа Вагнера, нарастившая силы путем перевода подразделений из Ливии и других африканских государств.

Ситуация на сегодня

Весной вагнеровцы нанесли поражение повстанческим силам и вплотную приблизились к их опорным пунктам. При этом международные организации обвиняют ЧВК "Вагнера" в многочисленных случаях незаконных похищений людей, пытках и других формах нарушения основных прав человека.

После начала российского вторжения в Украину ЕС и Франция перестали оказывать финансовую помощь правительству ЦАР, пока оно не докажет, что эти средства не направляются на оплату услуг наемников. Однако похоже, что российские наемники уже сами себя обеспечивают — в последние полгода из ЦАР поступает информация о разграблении золотодобывающих шахт боевиками ЧВК Вагнера. Об этом ранее заявлял и Государственный секретарь США.

Прогноз Focus.ua

Хотя впервые за двадцать лет правительству удалось существенно надломить силы повстанцев, быстрой развязки в войне не видно. Еще более туманной кажется ситуация с присутствием российских наемников в ЦАР — когда Москва нуждается в их услугах в Украине.

Важно