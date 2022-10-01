Топ 7 воєнних конфліктів сьогодення. ПВК "Вагнер" та громадянська війна в ЦАР

Хоча вперше за двадцять років уряду вдалося суттєво надламати сили повстанців, швидкої розв'язки у війні не видно. Ще туманнішою здається ситуація з присутністю російських найманців у ЦАР — коли Москва потребує їхніх послуг в Україні. Фокус дізнався, чому розгорілася війна в ЦАР і звідки там взялися найманці з ПВК "Вагнер".

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Учасники: урядові війська та російські найманці (офіційно не підтверджено) vs збройні формування понад десятка розрізнених повстанських груп

урядові війська та російські найманці (офіційно не підтверджено) vs збройні формування понад десятка розрізнених повстанських груп За що воюють: влада у державі

влада у державі Початок: 2013 р.

2013 р. Кількість жертв: 6 тисяч військових (дані про цивільних невідомі)

6 тисяч військових (дані про цивільних невідомі) Ключові імена: Франсуа Бозізе, Фостен-Аршанж Туадера

Франсуа Бозізе, Фостен-Аршанж Туадера Зацікавлені сторони: Франція, РФ

Франція, РФ Український інтерес: У контексті війни проти РФ, інтерес України полягає у падінні всіх урядів, що підтримують Москву у цій війні, проте жодних активних дій щодо цього конкретного випадку Україна (принаймні відкрито) не здійснює. Нейтралітет.

Активні бойові дії тривають в Центральноафриканській республіці з 2013 року. Тоді повстанці звинуватили чинного президента Франсуа Бозізе у недотриманні мирних угод, які були підписані у 2007 році. За ними влада гарантувала амністію учасникам повстанської групи Seleka. У такий спосіб припинилося попереднє загострення, яке тривало з 2001 року.

У 2013 р. повстанці рушили на столицю Бангі та почали терор проти немусульманського населення (більшість групи Seleka — мусульмани). У відповідь християни республіки ЦАР почали формувати загони самооборони, які теж запам'яталися етнічними чистками проти представників інших етнорелігійних груп.

Реагуючи на ці криваві події, ООН ввела ембарго на постачання зброї у країну, а Франція ввела війська для захисту законного уряду. Проте більшість території ЦАР залишилися під контролем християнських і мусульманських повстанських угрупувань, які продовжили воювати між собою.

Місія французьких військових завершилася через три роки. Одразу після виводу французького контингенту повстанці Seleka намагалися завадити вступити на посаду новообраному президенту Фостен-Аршану Туадера. Тоді керівник країни звернувся за допомогою до Російської Федерації.

[ + – ] Перший секретар посольства Росії Віктор Токмаков та радник президента Центральноафриканської Республіки з питань безпеки Валерій Захаров на перемовинах з посадовцями ЦАР Фото: Getty Images

Москва залюбки прийняла запит в обмін на контроль за корисними копалинами країни — переважно золотом і діамантами. Навчальна російська військова місія була затверджена ООН у 2017 р. Офіційно російські військові інструктори готують персонал урядової армії ЦАР. Проте за неофіційною інформацією у країні також діють спецпідрозділи так званої приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер", які охороняють місця видобутку корисних копалин, зокрема, діамантові шахти.

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У 2018 році вагнерівці "засвітили" свою базу, якою виявилася колишня резиденція імператора Центральноафриканської імперії, диктатора-людожера Бокасси, який правив країною 50 років тому. Влітку того ж року неподалік цього місця за загадкових обставин було вбито членів російської знімальної групи, які за день до своєї смерті заїжджали на цю базу з метою зняти сюжет до документального фільму про ПВК "Вагнер", проте їм не дозволили проводити зйомки через начебто відсутню акредитацію.

Журналіст Орхан Джемаль, оператор Кирило Радченко та режисер Олександр Расторгуєв займалися зйомкою фільму про вагнерівців у ЦАР на замовлення "Центру управління розслідуваннями" російського опозиціонера та колишнього олігарха Михайла Ходорковського. 30 липня 2018 року їх тіла знайшли на дорозі неподалік міста Сібю, що знаходиться на 200 км на північ від столиці країни м. Бангі. Спершу вважалося, що їх вбили з метою пограбування, проте через кілька місяців близькі до Михайла Ходорковського приватні розслідувачі заявили, що до вбивства причетні саме члени ПВК "Вагнер".

У січні 2022 року посол РФ у ЦАР заявив, що знімальну групу вбили представники місцевого угрупування повстанців. Питання щодо цього загадкового вбивства залишається відкритим. Зважаючи на високий рівень недовіри між різними суб'єктами розслідуваннями, навряд чи колись буде представлена версія подій, що задовольнить усіх зацікавлених.

[ + – ] Центральноафриканський солдат із нашивкою ПВК Вагнера Фото: Википедия

У 2019 р. за допомогою найманців уряд ЦАР, завдавши ударів по силах повстанців, всадив їх за стіл переговорів. Було підписано Хартумське перемир’я із 14 повстанськими групами.

Напередодні чергових виборів у 2021 р. Франсуа Бозізе був відсторонений від виборів через накладені на нього санкції ООН у зв’язку зі звинувачення у порушенні прав людини. Тоді він разом із 6-ма повстанськими групами оголосив про намір зірвати вибори (цікаво, що це ті ж мусульманські бойові загони, що воювали з Бозізе у 2013 році!). Проти них виступили урядова армія і, за неофіційними джерелами, та сама група Вагнера, яка наростила сили шляхом переведення підрозділів із Лівії та інших африканських держав.

Ситуація на сьогодні

Навесні вагнерівці завдали поразки повстанським силам і впритул наблизилися до їх опорних пунктів. При цьому міжнародні організації звинувачують ПВК "Вагнер" у численних випадках незаконних викрадень людей, катуванні й інших формах порушення основних прав людини.

Після початку російського вторгнення в Україну ЄС та Франція припинили надавати фінансову допомогу уряду ЦАР, поки він не доведе, що ці кошти не спрямовуються на оплату послуг найманців. Проте схоже, що російські найманці вже самі себе забезпечують — останні пів року з ЦАР надходить інформація про розграбування золотодобувних шахт бойовиками ПВК про це раніше заявляв і Державний секретар США.

Прогноз Focus.ua

Хоча вперше за двадцять років уряду вдалося суттєво надламати сили повстанців, швидкої розв’язки у війні не видно. Ще більш туманним видається майбутнє присутності російських найманців у ЦАР тоді, коли Москва потребує їхніх послуг в Україні.

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