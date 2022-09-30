Топ-7 военных конфликтов современности. Война Израиля и Палестины

За последние два года между Израилем и Палестиной произошло два ярких конфликта со взаимными обстрелами территорий и жертвами с обеих сторон. Последний завершился в начале августа 2022 очередным перемирием. Но продержится ли оно хотя бы до следующего года?

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Участники: Израиль vs арабские страны, Палестинская автономия

Израиль vs арабские страны, Палестинская автономия За что воюют: право на единоличное управление территорией ранее подмандатной Великобритании Палестины

право на единоличное управление территорией ранее подмандатной Великобритании Палестины Начало: 1948 г. (условно)

1948 г. (условно) Количество жертв: десятки тысяч (точные цифры трудно подсчитать из-за значительной численности разных по масштабу конфликтов)

десятки тысяч (точные цифры трудно подсчитать из-за значительной численности разных по масштабу конфликтов) Ключевые имена: Давид Бен Гурион, Голда Меир, Ясир Арафат, Ицхак Рабин

Давид Бен Гурион, Голда Меир, Ясир Арафат, Ицхак Рабин Заинтересованные стороны: США, СССР/РФ, Турция, Франция, Великобритания, Иран

США, СССР/РФ, Турция, Франция, Великобритания, Иран Украинский интерес: когда конфликт начался, Украина входила в состав СССР и в то же время была членом ООН. Москва заняла в конфликте сторону арабов, а Киев собственного мнения иметь не мог. С обретением независимости Украина, не имея собственных интересов на Ближнем Востоке, абстрагировалась от конфликта. Правда, в конце декабря 2016 г. Украина поддержала резолюцию СБ ООН, которая потребовала у Израиля прекратить строительство поселений на Западном берегу реки Иордан. Это привело к определенному дипломатическому охлаждению отношений между Киевом и Еврейским государством. Однако это скорее исключение из правил. Украине выгодна нормализация отношений между арабами и Израилем, поскольку это ослабит позиции РФ и ее ключевого союзника Ирана в регионе. Нейтралитет.

На рубеже XIX/XX вв. в мире набрало силу сионистское движение, исповедовавшее идею возвращения евреев на историческую родину. Имелась в виду подвластная Османской империи и населенная (с VII в.) арабами территория Палестины, на которой в I тыс. до н.э. существовали еврейские государства.

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С переходом территории Палестины под британский контроль по результатам Первой мировой войны, сионистское движение только усилилось. Это повлекло за собой конфликты с местным арабским населением и даже переросло в трехлетнее арабское восстание 1936 г., которое было подавлено британскими войсками. Желая избежать излишней напряженности в подмандатном регионе, британские власти пытались притормозить процесс заселения территории евреями. Все изменила Вторая мировая война, когда значительное число представителей еврейского народа эмигрировало в Палестину нелегально.

В 1945 г. сионисты были поддержаны США. Стало очевидно, что близится конец британского владычества в регионе. Тем не менее, его будущее должна была решить ООН. Были подготовлены два варианта обустройства Палестины — конфедерация арабов и евреев или образование двух независимых государств.

На заседании Генеральной ассамблеи ООН 29 ноября 1947 года был принят второй вариант — образование еврейского государства, которое должно было занять 56,47% подмандатного британского правительства Палестины, и арабского государства, которое должно было занять 43,53% земель. Иерусалим должен был остаться под международным контролем и открыт для обоих народов.

[ + – ] Израильская армия у ворот поселения Хомеш, эвакуированного в 2007 году Фото: Getty Images

Проблема заключалась в том, что в 1947 году в Палестине проживало в два раза больше арабов, чем евреев. Поэтому как только Палестину покинул последний британский солдат, образованному за день до этого государству Израиль объявили войну сразу 6 арабских государств — Египет, Трансиордания, Сирия, Ливан, Саудовская Аравия и Йемен. Первые четыре из списка этих стран ввели войска на территорию Палестины.

Это оказалось только первой из целой серии арабо-израильских войн, происходивших в XX веке. Она завершилась оккупацией еврейским государством части территорий, которые, согласно резолюции Генассамблеи ООН, должны быть арабскими.

[ + – ] Иерусалим, апрель 2022 года. Израильские силы безопасности патрулируют перед мечетью "Купол Скалы" (Аль-Акса) во время столкновений с палестинцами Фото: Getty Images

Де-факто резолюция от 29 ноября 1947 г. так никогда и не была воплощена в жизнь. Практически после каждой новой агрессии арабов против еврейского государства Израиль захватывал новые территории. После Шестидневной войны 1967 г. Израиль оккупировал в несколько раз большую территорию, чем его собственная площадь — Синайский полуостров, Сектор Газа, Западный берег реки Иордан и Голанские высоты.

Правительство еврейского государства заявило, что вернет эти земли, если арабские государства признают его право на существование. В ответ арабы начали массово вступать в ряды образовавшейся в 1964 г. Организации освобождения Палестины (ООП). В 70-80-х гг. она приобрела значительную популярность среди мирового сообщества, даже несмотря на то, что для достижения своих целей не гнушалась совершать теракты против евреев как в Палестине, так и за ее пределами.

[ + – ] Члены бригад Эззедина аль-Касама, военного крыла палестинского исламистского движения ХАМАС Фото: Getty Images

Наконец, в 1988 г. лидер ООП Ясир Арафат объявил о создании независимого Палестинского государства. Будучи мудрым политиком, уже через месяц после этого он отказался от террористической деятельности и стал искать возможности для мирных переговоров с Израилем.

13 сентября 1993 г. в Вашингтоне при посредничестве президента США Билла Клинтона Ицхак Рабин — от имени Израиля и Ясира Арафата — от имени Палестины подписали соглашение об образовании Палестинской автономии. После этого Израиль вывел свои войска с территории Западного берега реки Иордан и Сектора Газы. Палестина получила самоуправление, но не признание.

Оба народа неоднозначно восприняли это соглашение. 4 ноября 1995 г. еврейский националист убил премьера Рабина, отомстив за признание Палестинской автономии.

В последующие десятилетия Израиль не раз оккупировал территорию автономии. Однако к аннексии больше не прибегал. В то же время спорные территории активно осваиваются еврейскими колонистами. Наконец, при поддержке США Израиль добился признания значительным количеством стран аннексии Восточного Иерусалима и переноса туда посольств (т.е., фактически признания города столицей еврейского государства).

В 2020 г. были подписаны так называемые Авраамовы соглашения, призванные нормализовать отношения между Израилем и арабскими странами.

[ + – ] Сентябрь 2022 года. Столкновение палестинских протестующих с палестинскими силами безопасности в Наблусе на Западном берегу реки Иордан Фото: Getty Images

Ситуация на сегодня

За последние два года между Израилем и Палестиной произошло два ярких конфликта со взаимными обстрелами территорий и жертвами с обеих сторон. Последний завершился в начале августа 2022 очередным перемирием. Но продержится ли оно хотя бы до следующего года?

Прогноз Focus.ua

Окончательное завершение конфликта в ближайшей перспективе не предполагается, поскольку не видно предмета для компромисса. Однако, вероятно, Израиль найдет способ договориться с ведущими арабскими государствами и аннексирует все ценные земли региона.

[ + – ] Железный купол защищает Израиль Фото: Getty Images

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