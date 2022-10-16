Пригожин хочет выслужиться перед Путиным и превзойти Минобороны, — ISW

Связанные с Героем России структуры участвуют в кампании по дискредитации командования ВС РФ, чтобы выделить успехи групп "вагнеровцев" на фоне регулярных войск.

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Владелец частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин пытается выслужиться перед президентом Владимиром Путиным и утвердить свое превосходство над министерством обороны РФ. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны ISW от 15 октября.

Подконтрольные ЧВК "Вагнер" Telegram-каналы и сообщества в соцсетях активно публикуют видеообращения российских военнослужащих, в которых мобилизованные критикуют руководство ВС РФ в недостаточном обеспечении вооружением и отсутствием управления подразделениями.

По данным ISW, некоторые СМИ обнародовали заявление некоторых бойцов 126-й бригады береговой обороны Черноморского флота, которые пожаловались, что участвуют в боевых действиях на Херсонском направлении с первых дней вторжения. Оккупанты также посетовали, что у них ни разу не было ротации, а на 80 человек личного состава в распоряжении имеется только один бронетранспортер.

Вслед за указанными публикациями один из подконтрольных ЧВК Telegram-канал сообщил о том, что руководство частной компании решило передать 126-й бригаде свои четыре бронетранспортера для удержания линии фронта в Херсонской области.

"Эти сведения примечательны в свете того, что владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин активно пытается добиться расположения президента России Владимира Путина и выделить силы группы "Вагнер" из обычных сил МО. Передача базового оборудования отряду обычных российских сухопутных войск может быть скрытой критикой очевидной неспособности Минобороны обеспечить такими предметами первой необходимости своих собственных солдат", — говорится в отчете ISW.

Стоит отметить, что в начале октября американские аналитики из ISW сообщали о публичном авторитете президента РФ Владимира Путина после того, как владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковали командование российских войск из-за провалов на Лиманском направлении.

Также сообщалось, что владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин лично приехал в российскую колонию для вербовки потенциальных оккупантов.