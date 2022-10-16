Пригожин хоче вислужитися перед Путіним і перевершити Міноборони, — ISW

Пов'язані з Героєм Росії структури беруть участь у кампанії з дискредитації командування ЗС РФ, щоб виділити успіхи груп "вагнерівців" на тлі регулярних військ.

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Власник приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин намагається вислужитися перед президентом Володимиром Путіним і затвердити свою перевагу над міністерством оборони РФ. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни ISW від 15 жовтня.

Підконтрольні ПВК "Вагнер" Telegram-канали та спільноти у соцмережах активно публікують відеозвернення російських військовослужбовців, у яких мобілізовані критикують керівництво ЗС РФ у недостатньому забезпеченні озброєнням та відсутністю управління підрозділами.

За даними ISW, деякі ЗМІ оприлюднили заяву деяких бійців 126-ї бригади берегової оборони Чорноморського флоту, які поскаржилися, що беруть участь у бойових діях на Херсонщині з перших днів вторгнення. Окупанти також нарікали, що у них жодного разу не було ротації, а на 80 осіб особового складу у розпорядженні є лише один бронетранспортер.

Після зазначених публікацій один із підконтрольних ПВК Telegram-канал повідомив про те, що керівництво приватної компанії вирішило передати 126-й бригаді свої чотири бронетранспортери для утримання лінії фронту в Херсонській області.

"Ці відомості примітні у світлі того, що власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин активно намагається домогтися прихильності президента Росії Володимира Путіна і виділити сили групи "Вагнер" із звичайних сил МО. Передача базового обладнання загону звичайних російських сухопутних військ може бути прихованою критикою очевидної нездатності Міноборони забезпечити такими предметами першої необхідності своїх власних солдат", — йдеться у звіті ISW.

Варто зазначити, що на початку жовтня американські аналітики з ISW повідомляли про публічний авторитет президента РФ Володимира Путіна після того, як власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин та голова Чечні Рамзан Кадиров розкритикували командування російських військ через провали на Лиманському напрямку.

Також повідомлялося, що власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин особисто приїхав до російської колонії для вербування потенційних окупантів.