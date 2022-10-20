Екс-прем'єр Італії Сільвіо Берлусконі звинуватив Зеленського у початку війни з Росією, — ЗМІ

Берлусконі заявив, що Україна напала на "молоді республіки Донбасу" у 2014 році, а тому їхнім главам довелося звернутися за допомогою до Путіна.

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Лідер партії "Вперед, Італія" та колишнього прем'єр-міністра Сільвіо Берлусконі звинуватив президента України Володимира Зеленського на початку війни з Росією. Про це повідомило італійське видання LaPresse, опублікувавши відповідний аудіозапис із політиком.

Так, на опублікованому записі Берлусконі каже, що війна розпочалася у 2014 році, Україна нібито напала на "новостворені республіки Донбасу" всупереч "мирному договору", підписаному у Мінську.

"Обидві республіки зазнали втрат серед військовослужбовців, які досягли, як мені сказали, 5-6-7 тисяч загиблих", — сказав італійський політик.

Потім Берлусконі заявив, що після приходу до влади у 2019 році Володимир Зеленський продовжив "атакувати республіки", через що їхнім главам довелося звернутися за допомогою до президента РФ Володимира Путіна. За словами італійського політика, російські війська мали поставити в Україні "розсудливу владу" порядних людей і повернутися.

Далі Берлусконі розповів, що опір українців був непередбачуваним, а тому війна перетворилася з "двотижневої операції" на двохсотрічний конфлікт. Також політики розкритикував Європу та США за те, що вони так слабо втручаються у війну в Україні.

Сам Берлусконі передав через журналіста телеканалу La7, щоб його слова вписали в "ширший дискурс".

А ось голова партії "Брати Італії" Джорджа Мелоні, яка має обійняти посаду прем'єр-міністра країни, заявила, що Італія є частиною Європи та Атлантичного Альянсу.

"Італія з нами в уряді ніколи не буде слабкою ланкою на Заході, ненадійною країною, яка так подобається багатьом нашим недоброзичливцям", — сказала вона.

Раніше Фокус повідомляв, що Берлусконі похвалився, як за допомогою горілки "помирився" з Путіним. Італійський політик у відповідь на презент глави Кремля надіслав йому милі листи та кілька пляшок ігристого вина.

Ще повідомлялося, що друг Путіна Берлусконі запропонував стати посередником між Україною та Росією. У переговорному процесі, на думку політика, також може брати участь екс-канцлер Німеччини Ангела Меркель.