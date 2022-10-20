"Жаба в окропі": експерт розповів, навіщо Путіну воєнний стан в окупованих областях

За словами фахівця, Путін замість того, щоб оголошувати про кожен великий крок, не хоче приголомшити росіян. Він робить усе поступово, сподіваючись, що зміни буде прийнято російським суспільством тихо.

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Президент РФ Володимир Путін оголосив воєнний стан в анексованих українських областях, щоб дати російським військовим безперешкодно захоплювати громадянські активи, будівлі, розгортати ресурси за необхідності. Про це заявив директор програми "Європа" Центру стратегічних та міжнародних досліджень Макс Бергманн, пише The Washington Post.

За словами фахівця, раніше все це й так відбувалося, проте подавали російську пропаганду як "інциденти на місцях".

"Він (Володимир Путін, ред.) "позбавляється фасаду і каже: "Ну, ми просто військовими засобами окупуємо ці регіони". І це важливий сигнал", — сказав експерт.

Крім того, рішення Путіна може створити можливість мобілізації додаткових ресурсів для російських військ.

У виданні нагадали, що Москва не оголошувала воєнного стану з часів Другої світової війни.

"У радянський період Росія вела низку воєн, але робила це своїми регулярними силами. Їй не потрібно було проводити масову мобілізацію, необхідну зараз", — сказав Бергманн.

Що стосується рівнів реагування у 26 регіонах, включаючи Москву, які також були введені Путіним, то, як пише видання, це дасть змогу російській владі контролювати галузі промисловості, перепрофілювавши їх для військових потреб.

"Те, що ми бачимо, є своєрідною стратегією "жаби в окропі", коли замість того, щоб оголошувати про кожен великий крок, який, можливо, приголомшив би російську громадськість, ідея полягає в тому, щоб впроваджувати їх поступово", — сказав Бергман.

Якщо Росії знадобиться більше військ і ресурсів, то воєнний стан може розширитися і інші регіони.

Раніше Фокус повідомляв, що Путін оголосив "військовий стан" у Херсонській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях. "Воєнний стан" у чотирьох українських регіонах набуде чинності з півночі 20 жовтня, заявив президент РФ.

Ще нагадаємо, що Путін може влаштувати ядерний вибух у Чорному морі з радіоактивною хмарою та цунамі. За даними журналістів, явні чи завуальовані загрози застосування ядерної зброї, які звучать із РФ, можуть вилитися в демонстраційний удар.

Також повідомлялося, що влада Путіна все ще міцна, незважаючи на військові невдачі та мобілізацію. Західні політичні аналітики та чиновники вважають, що позиції російського диктатора можуть похитнутися лише за умови поразки у війні проти України.