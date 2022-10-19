Влада Путіна все ще міцна, незважаючи на воєнні невдачі та мобілізацію, — Reuters

Західні політичні аналітики та чиновники вважають, що позиції російського диктатора можуть похитнутися лише за умови поразки у війні проти України.

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Розв'язавши повномасштабну війну проти України й оголосивши мобілізацію, російський президент Володимир Путін переживає один із найскладніших періодів свого перебування при владі. Однак опитані Reuters західні дипломати й урядовці стверджують, що безпосередньої загрози для нього з боку найближчого оточення, військових чи розвідувальних служб не спостерігається.

"Наразі Путін тримається", — сказав колишній посол Великобританії в Росії Ентоні Брентон.

На його думку, російський диктатор сподівався на переговори щодо України, можливо, з американцями, і військову удачу, хоча російська армія відчуває брак живої сили, техніки та ракет.

Після принизливих відступів і величезних втрат російської армії Путін почав погрожувати ядерною зброєю, що деякі інтерпретують як ознаку розпачу.

Союзники диктатора — від "путінського піхотинця", голови Чечні Рамзана Кадирова, до "путінського кухаря", голови ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина — звинувачують воєначальників у поганому веденні війни.

Проте Брентон наголошує, що не було публічної критики на адресу Путіна з боку політичної чи бізнес-еліти або будь-яких ознак дій проти нього.

Утім, це може тривати недовго.

"Якщо відступ продовжиться навесні, то моє чуття підказує, що в цей момент для Путіна виникнуть серйозні проблеми — не на рівні народу, а на рівні еліти, — сказав Брентон. — Є група людей, які в основі своїй егоїстичні та не хочуть бути частиною можливого фіаско".

Пильне стеження

Високопоставлений західний чиновник, який уважно стежить за ситуацією в Росії, за умов анонімності розповів, що досі не було серйозних дезертирств із путінського оточення. Спостерігалися ознаки чвар, скарг на повільне ухвалення рішень, але ніщо не вказує на те, що Путін втратив контроль.

Офіційний представник США також заявив, що Вашингтон і його союзники вважають позицію російського президента надійною.

"Проте багато з його недавніх дій, включаючи мобілізацію, ясно показують, що Путін спізнюється", — сказав він.

Є ще один фактор, який забезпечує безпеку Володимира Путіна: могутні розвідувальні служби, які підтримують політичну систему, укомплектовані лоялістами. За всіма уважно стежать, тому виступати проти диктатора важко та небезпечно.

Після Путіна відносини із Заходом не налагодяться

Ендрю Вайс, фахівець із Фонду Карнегі, який вивчає Путіна, сказав, що російського президента теоретично можна повалити внаслідок палацового перевороту, повстання еліти або масового "штурму Бастилії". Однак зараз він не бачить людей, здатних на це. Вайс нагадав, що після програшу у війні проти Кувейту в 1990 році іракський диктатор Саддам Хусейн правив ще понад десять років.

[ + – ] У Росії громадська думка майже не впливає на владу, загрози для Путіна з боку народу поки що немає Фото: AFP

Тетяна Станова, засновниця аналітичної фірми R.Politik, усе ж таки вважає, що у Володимира Путіна виникнуть проблеми, якщо він вичерпає варіанти ескалації війни. І тут еліта спробує переконати його піти у відставку.

"Якщо він зможе виконати свої негласні зобов'язання перед елітою та населенням — стабільність, мир, пенсії та зарплати — то йому нічого не загрожуватиме, — сказала Станова. — Але якщо російська армія буде відтіснена до старих кордонів, якщо українська армія піде далі в наступ і якщо бюджет не витримає та розпочнуться затримки пенсій, еліта поступово мобілізуватиметься”.

Французьке дипломатичне джерело заявило журналістам, що серед його колег існує думка про те, що Путін, домінуючи у впливових державних ЗМІ, зможе зберегти свою владу.

"Давайте не забувати, що в Росії панує страх, — сказав він. — Я, як і раніше, думаю, що більшість росіян підтримають Путіна, що б він не вирішив".

Ентоні Брентон зазначив, що навіть у разі програшу Росії у війні й усуненні після цього Путіна, до влади не прийдуть друзі Заходу. Адже люди, які ухвалюють у РФ рішення, вбачають у ньому загрозу.

Нагадаємо, під час саміту СНД, який проходив у Казахстані, стало зрозуміло, що авторитет Путіна в Центральній Азії похитнувся. Тепер навіть такі невеликі країни як Таджикистан починають вимагати від Москви поваги.

Як повідомлялося, під час саміту в Астані Володимир Путін заявив, що в масованих ракетних ударах по Україні більше немає потреби та наголосив, що не шкодує про рішення розв'язати війну.