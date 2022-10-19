Власть Путина все еще крепка, несмотря на военные неудачи и мобилизацию, — Reuters

Западные политические аналитики и чиновники считают, что позиции российского диктатора могут пошатнуться лишь при условии поражения в войне против Украины.

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Развязав полномасштабную войну против Украины и объявив мобилизацию, российский президент Владимир Путин переживает один из самых сложных периодов своего пребывания у власти. Однако опрошенные Reuters западные дипломаты и правительственные чиновники утверждают, что непосредственной угрозы для него со стороны ближайшего окружения, военных или разведывательных служб не наблюдается.

"На данный момент Путин держится", — сказал бывший посол Великобритании в России Энтони Брентон.

По его мнению, российский диктатор надеялся на переговоры по Украине, возможно, с американцами, и военную удачу, хотя российская армия ощущает нехватку живой силы, техники и ракет.

После унизительных отступлений и огромных потерь российской армии Путин начал угрожать ядерным оружием, что некоторые интерпретируют как признак отчаяния.

Союзники диктатора — от "путинского пехотинца", главы Чечни Рамзана Кадырова, до "путинского повара", главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина — обвиняют военачальников в плохом ведении войны.

Однако Брентон подчеркивает, что не было публичной критики в адрес Путина со стороны политической или бизнес-элиты или каких-либо признаков действий против него.

Впрочем, это может продолжаться недолго.

"Если отступление продолжится весной, то мое чутье подсказывает, что в этот момент для Путина возникнут серьезные проблемы — не на уровне народа, а на уровне элиты, — сказал Брентон. — Есть группа людей, которые в основе своей эгоистичны и не хотят быть частью возможного фиаско".

Пристальная слежка

Высокопоставленный западный чиновник, который внимательно следит за ситуацией в России, на условиях анонимности рассказал, что до сих пор не было серьезных дезертирств из путинского окружения. Наблюдались признаки распрей, жалоб на медленное принятие решений, но ничто не указывает на то, что Путин потерял контроль.

Официальный представитель США также заявил, что Вашингтон и его союзники считают позицию российского президента надежной.

"Тем не менее, многие из его недавних действий, включая мобилизацию, ясно показывают, что Путин опаздывает", — сказал он.

Есть и еще один фактор, обеспечивающий безопасность Владимира Путина: могущественные разведывательные службы, поддерживающие политическую систему, укомплектованы лоялистами. За всеми пристально следят, поэтому выступать против диктатора трудно и опасно.

После Путина отношения с Западом не наладятся

Эндрю Вайс, специалист из Фонда Карнеги, изучающий Путина, сказал, что российский президент теоретически может быть свергнут в результате дворцового переворота, восстания элиты или массового "штурма Бастилии". Однако сейчас он не видит людей, способных на это. Вайс напомнил, что после проигрыша в войне против Кувейта в 1990 году иракский диктатор Саддам Хусейн правил еще более десяти лет.

[ + – ] В России общественное мнение почти не влияет на власть, угрозы Путину со стороны народа пока нет Фото: AFP

Татьяна Становая, основатель аналитической фирмы R.Politik, все же считает, что у Владимира Путина возникнут проблемы, если он исчерпает варианты эскалации войны. В этом случае элита попытается убедить его уйти в отставку.

"Если он сможет выполнить свои негласные обязательства перед элитой и населением — стабильность, мир, пенсии и зарплаты — то ему ничего не будет угрожать, — сказала Становая. — Но если российская армия будет оттеснена к старым границам, если украинская армия пойдет дальше в наступление и если бюджет не выдержит и начнутся задержки пенсий, элита будет постепенно мобилизовываться".

Французский дипломатический источник заявил журналистам, что среди его коллег бытует мнение о том, что Путин, доминируя во влиятельных государственных СМИ, сможет сохранить свою власть.

"Давайте не будем забывать, что в России царит страх, — сказал он. — Я по-прежнему думаю, что большинство россиян поддержат Путина, что бы он ни решил".

Энтони Брентон отметил, что даже в случае проигрыша России в войне и отстранении после этого Путина, к власти не придут друзья Запада. Ведь люди, принимающие в РФ решения, видят в нем угрозу.

Напомним, во время саммита СНГ, который проходил в Казахстане, стало понятно, что авторитет Путина в Центральной Азии пошатнулся. Теперь даже такие небольшие страны как Таджикистан начинают требовать от Москвы уважения.

Как сообщалось, во время саммита в Астане Владимир Путин заявил, что в массированных ракетных ударах по Украине больше нет необходимости и подчеркнул, что не жалеет о решении развязать войну.