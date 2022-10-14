"Ни о чем не жалею": Путин высказался о войне в Украине и массированных обстрелах (видео)

По словам президента РФ, Кремль якобы не ставит перед собой задачу уничтожить Украину. При этом лидер страны-агрессора сказал, что происходящее сегодня "малоприятно".

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что в массированных ракетных ударах по Украине больше нет необходимости. Об этом он сказал сегодня, 14 октября, на пресс-конференции в столице Казахстана Астане в рамках саммита СНГ.

"Сейчас нет необходимости в массированных ударах. Сейчас другие задачи стоят", –– прокомментировал он вопрос о том, планирует ли Кремль и в дальнейшем массированно обстреливать Украину.

На вопрос журналиста "будет ли Украина существовать как государство", глава страны-агрессора ответил, что Россия якобы не ставила перед собой задачу уничтожить Украину.

Также Путин подчеркнул, что "ни о чем не жалеет", очевидно, имея в виду вторжение в Украину.

"Я хочу, чтоб было понятно. То, что происходит сегодня, малоприятно, мягко говоря. Но все то же самое мы бы получили чуть позже, только в худших для нас условиях, вот и все", –– прокомментировал он.

При этом президент РФ отметил, что считает свои действия правильными.

[ + – ] Полная запись пресс-конференции Владимира Путина

Напомним, на саммите СНГ Владимир Путин призвал опираться на "добрую волю" в урегулировании конфликтов, но при этом не упомянул о войне в Украине. По словам Путина, при всем позитиве взаимодействия в рамках Содружества порой, к сожалению, появляются разногласия и конфликты. Он предложил искать выходы из сложных ситуаций, где бы они ни возникали.