Путин призвал к "доброй воле" в решении конфликтов, но не упомянул о войне в Украине (видео)

Президент РФ призвал использовать добрую волю по-максимуму. По его словам, Россия также приветствует посреднические усилия ЕС и США, которые направлены на урегулирование конфликтов ради блага всех участников.

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В пятницу, 14 октября, на саммите Содружества в столице Казахстана Астане российский президент Владимир Путин призвал опираться на "добрую волю" в урегулировании конфликтов, но при этом не упомянул о войне в Украине, сообщает CNN.

По словам Путина, при всем позитиве взаимодействия в рамках СНГ порой, к сожалению, появляются разногласия и конфликты. Он предложил искать выходы из сложных ситуаций, где бы они ни возникали.

"Добрая воля, на мой взгляд, у всех есть, нужно эту добрую волю по-максимуму использовать", — заявил президент РФ на саммите СНГ.

По словам Путина, РФ приветствует посреднические усилия, которые направлены на урегулирование ситуации ради блага всех участников конфликтов.

"Это касается и наших партнеров из США и Европы", — отметил он.

На встрече лидеров постсоветских стран в столице Казахстана присутствовали главы Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, РФ, Туркменистана, Таджикистана и Узбекистана.

После начала масштабного вторжение в Украину Кремль разорвал дипломатические отношения с Киевом и западными союзниками.

В свою очередь, президент Зеленский после заявлений мировой общественности, которая резко осудила незаконную аннексию четырех областей Украины, подписал указ, который исключает возможность любых переговоров с Путиным.

Ранее Фокус сообщал, что армия РФ будут полностью уничтожена, если в РФ прибегнут к ядерному удару. По словам представителя ЕС Жозепа Борреля, это будет не ядерный ответ, но достаточно мощный.