Путін закликав до "доброї волі" у вирішенні конфліктів, але не згадав про війну в Україні

Президент РФ закликав використовувати добру волю максимально. За його словами, Росія також схвалює посередницькі зусилля ЄС і США, спрямовані на врегулювання конфліктів заради блага всіх учасників.

Related video

У п'ятницю, 14 жовтня, на саміті Співдружності в столиці Казахстану Астані російський президент Володимир Путін закликав спиратися на "добру волю" у врегулюванні конфліктів, але не згадав про війну в Україні, повідомляє CNN.

За словами Путіна, за умов усього позитиву взаємодії в межах СНД часом, на жаль, виникають розбіжності та конфлікти. Він запропонував шукати виходи зі складних ситуацій, де б вони не виникали.

"Добра воля, на мій погляд, у всіх є, треба цю добру волю по максимуму використати", — заявив президент РФ на саміті СНД.

За словами Путіна, РФ схвалює посередницькі зусилля, спрямовані на врегулювання ситуації заради блага всіх учасників конфліктів.

"Це стосується і наших партнерів із США та Європи", — зазначив він.

На зустрічі лідерів пострадянських країн у столиці Казахстану були присутні глави Азербайджану, Вірменії, Білорусі, Казахстану, Киргизстану, РФ, Туркменістану, Таджикистану й Узбекистану.

Після початку масштабного вторгнення в Україну Кремль розірвав дипломатичні відносини з Києвом і західними союзниками.

Зі свого боку, президент Зеленський після заяв світової громадськості, яка різко засудила незаконну анексію чотирьох областей України, підписав указ, який унеможливлює будь-які переговори з Путіним.

Раніше Фокус повідомляв, що армія РФ буде повністю знищена, якщо в РФ вдадуться до ядерного удару. За словами представника ЄС Жозепа Борреля, це буде не ядерна відповідь, але досить потужна.