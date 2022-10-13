Генасамблея ООН не визнала референдуми у ЛНР, ДНР, Запорізькій та Херсонській областях

В ООН заявили, що підтримують територіальну цілісність та суверенітет України. Ухвалена резолюція також назвала дії РФ злочинними.

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У середу 12 жовтня Генеральна асамблея ООН підтримала проєкт резолюції, який засуджує анексію Росією окупованих територій України.

143 країни підтримали документ, 35 утрималися, а ще 5 виступили проти.

Серед тих, хто проти резолюції Білорусь, КНДР, Нікарагуа, Сирія, а також сама Російська Федерація.

Утрималися від голосування Алжир, Вірменія, Болівія, Бурунді, ЦАР, Китай, Конго, Куба, Еритрея, Ефіопія, Есватіні, Гвінея, Гондурас, Індія, Казахстан, Киргизстан, Лаос, Лесото, Малі, Монголія, Мозамбік, Намібія, Пакистан, Південна Африка, Південний Судан, Таджикистан, Таїланд, Того, Уганда, Танзанія, Узбекистан, В'єтнам, Шрі-Ланка, Судан та Зімбабве.

У тексті резолюції йдеться, що Донецька. Вінниця. Запорізька та Луганська області України тимчасово перебувають під контролем РФ внаслідок агресії та порушення суверенітету країни. Ті рішення, які ухвалила Росія про статую цих територій, не відповідають принципам Статуту ООН.

Крім того, ООН знову підтвердила, що готова підтримувати суверенітет та незалежність, та територіальну цілісність України у тих межах, у яких її було визнано у 1991 році. Дії ж РФ мають злочинний характер і не змінюють статус анексованих територій.

Також в ООН закликали всі країни, організації та агенції ООН не визнавати спроби зміни Росією статусу окупованих територій.

Президент України Володимир Зеленський вже подякував усім країнам, які підтримали резолюцію.

"Світ сказав своє слово — спроба анексії РФ марна і ніколи не буде визнана вільними країнами", — написав Зеленський у Twitter.

[ + – ] Голосування Генасамблеї ООН.

Раніше Фокус повідомляв, що в ООН відкинули пропозицію Росії щодо голосування з приводу України. Представник України в ООН заявив, що за російськими делегатами тягнеться слід із крові та запах тліючої плоті.

Ще нагадаємо, що в ООН пояснили, чому не можуть розслідувати теракт у Оленівці. За словами представника генсека ООН Стефана Дюжарріка, місії досі не надали гарантій безпеки. Однак не уточнив, який саме бік відмовляється це зробити.

Також повідомлялося, що Іран не визнав російські "референдуми" в Україні. Іранські дипломати заявляють про підтримку зусиль щодо досягнення миру та завершення війни з Росією. Водночас відомо, що Іран постачає РФ дронами-камікадзе, які запускають українськими містами.