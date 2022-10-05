Потрібні гарантії: в ООН пояснили, чому не можуть розслідувати теракт в Оленівці

За словами представника генсека ООН Стефана Дюжарріка, місії досі не надали гарантій безпеки. Проте не уточнив, який саме бік відмовляється це зробити.

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Представник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік під час брифінгу 4 жовтня пояснив, чому місія організації досі не проводить розслідування теракту на території слідчого ізолятора в Оленівці Донецької області. За його словами, місії не надали гарантій безпеки.

Дюжаррік не уточнював, яка зі сторін відмовляється надати гарантії безпеки членам місії ООН, але зазначив, що ще існують проблеми з логістикою.

"Ми не можемо відправити будь-яку місію, не гарантувавши, що маємо всі гарантії безпеки. Є і логістичні проблеми, але перш за все ми потребуємо гарантій безпеки. Поки цього не буде, ми не можемо їх відправити", — сказав він.

Крім того, представник генсека сказав, що місія потребує "зеленого світла" на всьому шляху свого прямування.

"Поки цього немає на всьому шляху, ми не можемо відправити місію на місце", — пояснив Дюжаррік.

Нагадаємо, 29 липня в колонії Оленівки Донецької області, де утримувалися військовополонені ЗСУ, стався потужний вибух, після чого на території почалася пожежа. Українська сторона звинуватила російських військових у скоєнні теракту, у зв'язку із чим в ООН заявили про плани створити спецгрупу для проведення розслідування обставин події.

15 серпня стало відомо, що в таборі військовополонених в Оленівці двічі побували співробітники Міжнародного комітету Червоного Хреста, проте попри всі спроби поговорити з полоненими українцями наодинці, цього не вдалося досягти.