ООН створить комісію для вивчення обставин теракту в Оленівці

За словами генсека Антоніу Гутереша, спецгрупа не займатиметься кримінальним розслідуванням, у зв'язку з чим потребує незалежних експертів.

Організація Об'єднаних Націй планує створити групу для вивчення теракту в Оленівці, внаслідок якої загинули українські військовослужбовці. Цю інформацію підтвердив генеральний секретар ООН Антоніу Гуттереш.

За його словами, представники України та Росії звернулися до Організації з проханням провести розслідування теракту в Оленівці на території колонії, де утримувалися українські військовополонені.

Гутереш підкреслив, що Київ та Москва мають узгодити основні повноваження групи до початку роботи спеціальної місії на тимчасово окупованій території. До того ж, як стверджує генеральний секретар ООН, комісія не займатиметься кримінальним розслідуванням інциденту і потребує незалежних експертів.

Росія, зі свого боку, вже зверталася до Організації Об'єднаних Націй та Міжнародного комітету Червоного Хреста, щоб вони направили своїх фахівців до Оленівки для "об'єктивного вивчення" обставин загибелі українських військовополонених. Проте, представники МКЧХ повідомили, що окупаційні війська РФ не задовольнили їхній запит у допуску на територію колонії.

[ + – ] ООН планує створити комісію з розслідування теракту в Оленівці

Нагадаємо, 29 липня на території колонії в Оленівці, де окупанти утримували українських військовополонених, стався теракт. Міноборони Росії звинуватило підрозділи ЗСУ в обстрілі будівлі з РСЗВ HIMARS, внаслідок чого загинули щонайменше 50 полонених громадян України.

Військове командування України звинуватило підрозділи ЗС РФ в артилерійському обстрілі колонії в Оленівці, який, на думку Генштабу, був провокацією з метою дискредитації української армії. Пізніше генпрокурор України Андрій Костін повідомив, що на території Оленівки окупанти застосували термобаричну зброю.

За даними військової розвідки Міноборони України, під час теракту в Оленівці постраждали українські військовослужбовці, яких Росія зобов'язалася виставити на обмін полоненими. ГУР стверджує, що загарбники цілеспрямовано вбили полонених громадян України в Оленівці, щоб приховати факти застосування тортур проти військовополонених. Барак на території колонії, ймовірно, замінували бійці приватної військової компанії "Вагнер".