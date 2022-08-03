Знищили докази: розвідка з'ясувала, чому окупанти вбили полонених українців в Оленівці

За даними ГУР Міноборони, росіяни не мали наміру обмінювати українських захисників, тому вирішили їх убити.

Головне управління розвідки Міноборони України з'ясувала деякі обставини вбивства в колонії окупованої Оленівки, в якій перебували українські військовополонені, зокрема, бійці полку "Азов", повідомляє пресслужба відомства.

Розвідники встановили, що слідчі так званого "МДБ ДНР" разом із представниками ПВК "Вагнер" та ФСБ конвеєрно проводили допити українців. Метою допитів було зламати полонених, а не одержати від них якусь інформацію. У процесі допитів застосовували тортури. За задумом ФСБ, якби окупантам вдалося досягти свого, деморалізованих військовополонених мали б використовувати для підготовки пропагандистських сюжетів для російського телебачення.

"Мета ефіру полягала у висвітленні визнання полоненими "здійснених ними злочинів, звірств проти місцевого населення, зречення бійців від своїх поглядів, а також засудження дій керівництва України", — зазначили в ГУР.

Однак постійні тортури ні до чого не призвели, співпрацювати з окупантами полонені не схотіли. Після всього перенесеного ними обмінювати українців уже не збиралися, тому вирішили їх знищити, щоб приховати факти тортур і неналежних умов утримання в колонії, адже свідчення очевидців могли бути доказовою базою в Гаазькому суді.

За даними військової розвідки, барак, у якому тримали українських бійців, замінували бойовики ПВК "Вагнер". Вони використовували легкозаймисту речовину, тому пожежа швидко поширилася.

Як від росіян намагаються домогтися правди про те, що сталося в Оленівці?

Раніше ГУР повідомило, що під час теракту в Оленівці постраждали українці, яких Росія мала обміняти на своїх солдат. Про це було укладено попередню домовленість. Українські правоохоронці не мають підстав довіряти спискам загиблих і поранених унаслідок теракту, тому координаційний штаб із військовополонених звернувся до РФ із запитом про надання даних і подробиць трагедії.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що Україна отримала сигнал про те, що росіяни готові повернути тіла загиблих військовополонених, але після завершення розслідування. Омбудсмен висловив готовність особисто приїхати до колонії, на це йому відповіли, що його запит розглядається. Лубінець також розповів, що росіяни заявляли про запрошення представників ООН і Червоного Хреста відвідати колонію в Оленівці, але за фактом їх туди так і не пустили.

Нагадаємо, 29 липня міністерство оборони Росії повідомило про обстріл українськими військовослужбовцями колонії в Оленівці, на території якої утримували полонених громадян України. Нібито внаслідок атаки з РСЗВ HIMARS загинули щонайменше 50 військовополонених українців.

Генштаб ЗСУ спростував цю інформацію та поклав відповідальність за теракт в Оленівці на російських військовослужбовців. Генпрокурор України Андрій Костін заявив, що ЗС Росії застосували термобаричне озброєння у колонії, на території якої утримували українських військовополонених.

До розслідування обставин загибелі українців підключилися журналісти розслідувального проєкту Bellingcat. Вони встановили, що окупанти заздалегідь готувалися до теракту в Оленівці. Про це свідчать супутникові знімки, на яких видно, що за тиждень до вибуху біля в'язниці було викопано десятки могил.