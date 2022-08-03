Уничтожили улики: разведка выяснила, почему оккупанты убили пленных украинцев в Еленовке

По данным ГУР Минобороны, россияне не были намерены обменивать украинских защитников, поэтому решили их убить.

Главное управление разведки Минобороны Украины выяснила некоторые обстоятельства убийства в колонии оккупированной Еленовки, в которой находились украинские военнопленные, в том числе бойцы полка "Азов", сообщает пресс-служба ведомства.

Разведчики установили, что следователи так называемого "МГБ ДНР" вместе с представителями ЧВК "Вагнер" и ФСБ конвейерно проводили допросы украинцев. Целью допросов было сломать пленных, а не получить от них какую-то информацию. В ходе допросов применяли пытки. По задумке ФСБ, если бы оккупантам удалось добиться своего, деморализованных военнопленных должны были использовать для подготовки пропагандистских сюжетов для российского телевидения.

"Цель эфира заключалась в освещении признания пленными "совершаемых ими преступлений, зверств против местного населения, отречение бойцов от своих взглядов, а также осуждение действий руководства Украины", — отметили в ГУР.

Однако постоянные пытки ни к чему не привели, сотрудничать с оккупантами пленные не захотели. После всего перенесенного ими, обменивать украинцев уже не собирались, поэтому решили их уничтожить, чтобы скрыть факты пыток и ненадлежащих условий содержания в колонии, ведь свидетельства очевидцев могли служить доказательной базой в Гаагском суде.

По данным военной разведки, барак, в котором держали украинских бойцов, заминировали боевики ЧВК "Вагнер". Они использовали легковоспламеняющееся вещество, поэтому пожар быстро распространился.

Как от россиян пытаются добиться правды о произошедшем в Еленовке?

Ранее ГУР сообщило, что во время теракта в Еленовке пострадали украинцы, которых Россия должна была обменять на своих солдат. Об этом была заключена предварительная договоренность. У украинских правоохранителей нет оснований доверять спискам погибших и раненых в результате теракта, поэтому координационный штаб по военнопленным обратился к РФ с запросом о предоставлении данных и подробностей трагедии.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что Украина получила сигнал о том, что россияне готовы вернуть тела погибших военнопленных, но только после завершения расследования. Омбудсмен выразил готовность лично приехать в колонию, на это ему ответили, что его запрос рассматривается. Лубинец также рассказал, что россияне заявляли о приглашении представителей ООН и Красного Креста посетить колонию в Еленовке, но по факту их туда так и не пустили.

Напомним, 29 июля министерство обороны России сообщило об обстреле украинскими военнослужащими колонии в Еленовке, на территории которой содержали пленных граждан Украины. Якобы в результате атаки из РСЗО HIMARS погибли не менее 50 военнопленных украинцев.

Генштаб ВСУ опроверг эту информацию и возложил ответственность за теракт в Еленовке на российских военнослужащих. Генпрокурор Украины Андрей Костин заявил, что ВС России применили термобарическое вооружение в колонии, на территории которой содержали украинских военнопленных.

К расследованию обстоятельств гибели украинцев подключились также журналисты расследовательского проекта Bellingcat. Они установили, что оккупанты заранее готовились совершить теракт в Еленовке. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, на которых видно, что за неделю до взрыва возле тюрьмы были выкопаны десятки могил.