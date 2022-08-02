При теракте в Еленовке пострадали военнослужащие, которых РФ должна была обменять, — ГУР
Россия до сих пор не предоставила Украине официальных данных о жертвах трагедии, которая произошла в колонии.
Во время теракта в Еленовке пострадали украинские военнослужащие, которых Россия по предварительным договоренностям должна была обменять на своих солдат. Об этом заявил спикер Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.
По его словам, у украинских правоохранителей нет оснований доверять спискам погибших и раненых в результате теракта в Еленовке, которые были обнародованы Россией.
Юсов подчеркнул, что координационный штаб по военнопленным обратился к РФ для предоставления данных и подробностей трагедии, произошедшей в колонии на оккупированной территории. Однако, страна-агрессор на сегодняшний момент так и не предоставила официальные сведения, из-за чего военная разведка может оперировать исключительно списками погибших и раненых, обнародованых захватчиками ранее.
Более того, как заявил представитель ГУР МОУ, в опубликованных россиянами сводках были выявлены украинские военнослужащие, которых Россия по предварительным договоренностям обязалась выставить на обмен пленными. По словам Юсова, раненые до теракта в Еленовке бойцы должны были находиться в медучреждениях, а не бараках, обустроенных в промзоне оккупированного населенного пункта.
"Соответственно, говорить о подтверждении списков мы не можем, а официальных ответов в рамках международного права россияне до сих пор не предоставили", — резюмировал представитель разведки, комментируя теракт в Еленовке.
Напомним, 29 июля министерство обороны России сообщило об обстреле украинскими военнослужащими колонии в Еленовке, на территории которой содержали пленных граждан Украины. По данным стране-агрессора, в результате атаки из РСЗО HIMARS погибли не менее 50 военнопленных украинцев.
Генштаб ВСУ опроверг информацию Минобороны РФ и возложил ответственность за теракт в Еленовке на российских военнослужащих. Генпрокурор Украины Андрей Костин заявил, что ВС России применили термобарическое вооружение в колонии, на территории которой содержали украинских военнопленных.
Позже появилась информация, что оккупанты готовы передать Украине тела погибших в результате теракта в Еленовке пленных.