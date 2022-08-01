Оккупанты готовы передать Украине тела погибших в Еленовке пленных, — омбудсмен

По словам Дмитрия Лубинца, россияне настаивают, что передача тел может состояться только после окончания расследования.

Украина получила сигнал о том, что россияне готовы вернуть тела украинских военнопленных, погибших в колонии в оккупированной Еленовки, сообщил в эфире национального телемарафона уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

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"Но формулировка – "после окончания расследования", — подчеркнул омбудсмен. — На уточнение, сколько времени нужно на расследование, мы ответа пока не получили".

По словам Лубинца, он предложил приехать в Еленовку и встретиться там с уполномоченной по правам человека в РФ Татьяной Москальковой, чтобы в ее присутствии международные эксперты взяли пробы на месте. Сейчас РФ рассматривает его запрос, однако омбудсмен предполагает, что такой визит вряд ли станет возможных в ближайшие дни. К такому выводу он пришел после того, как представителей Красного Креста и миссии ООН россияне не пустили в колонию, хотя ранее они заявляли, что предоставили им доступ к месту гибели украинцев.

Помимо этого Дмитрий Лубинец обратился к россиянам с запросом на посещение раненых военнопленных. На это ему также ответили, что запрос рассматривается.

Как Украина добивается расследования взрыва в Еленовке?

30 июля омбудсмен заявил, что Украина запустила процедуру возвращения на родину тел военнопленных, погибших в Еленовке. Также Лубинец сообщил об официальном обращении к Красному кресту и Мониторинговой миссии ООН с требованием пропустить его на место военного преступления. При этом он напомнил, что обе организации выступили гарантами безопасности, когда защитников Мариуполя вывозили с "Азовстали". Тогда они обещали, что пленные смогут вернуться домой в результате обмена.

За день до этого СБУ, ВСУ, ГУР Минобороны и омбудсмен официально отреагировали на взрыв в колонии, обратившись к ООН. Они назвали произошедшее в Еленовке циничным террористическим актом РФ, направленным на сокрытие военных преступлений, дискредитацию Вооруженных Сил Украины, срыв поставок западного оружия и повышение социальной напряженности в украинском обществе.

Взрыв в здании, в котором содержались украинские военнопленные, произошел в ночь на 29 июля. По данным россиян, погибли более 50 украинских защитников. В Минобороны РФ заявили, что удар по колонии был нанесен ВСУ из систем HIMARS.

Заявление россиян о причинах трагедии опровергают как в Украине, так и за рубежом. Посол США в Украине Бриджит Бринк назвала удар по колонии недопустимым, также как и сообщения о варварском обращении военнослужащих ВС РФ с украинскими пленными. Аналитики Института изучения войны, изучив кадры с места взрыва в Еленовке, пришли к выводу, что HIMARS не могли вызвать такие повреждения в бараке.