Ракеты HIMARS не могли вызвать повреждения СИЗО в Еленовке, — ISW

Последствия взрывов и пожара не свойственны работе высокоточной РСЗО, которую Запад передал Украине, что указывает на ложь России.

Последствия взрыва в следственном изоляторе в Еленовке, где погибли пленные украинские военные из полка "Азов", не свойственны работе реактивных систем залпового огня HIMARS. К такому выводу пришел американский Институт изучения войны (ISW) в своем новом отчете, опубликованном на официальном сайте.

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Аналитики изучили видео из тюрьмы в Еленовке, опубликованное спонсируемым Кремлем информационным агентством "РИА Новости", и утверждают, что показанные там повреждения не могли быть вызваны ударом HIMARS. Российское СМИ показало также фрагменты ракеты от упомянутой системы, но не предоставило никаких доказательств того, что они были найдены именно в Еленовке.

"Украина и Россия обвиняют друг друга в нападении, и имеющиеся визуальные доказательства, похоже, подтверждают украинское заявление больше, чем российское, но в настоящее время ISW не может независимо оценить характер нападения или сторону, ответственную за него", — подчеркнули в Институте.

29 июля Россия сообщила об ударе со стороны ВСУ по СИЗО в оккупированной Еленовке Донецкой области. Минобороны РФ заявило, что украинские войска выстрелили из HIMARS по баракам, в которых содержатся бойцы "Азова" и другие военнопленные, в результате 40 украинцев погибли, еще 75 получили ранения. Позиция россиян такова: Украина совершила провокацию с целью предотвратить сдачу военнослужащих в плен.

Власти так называемой "ДНР" сообщили о 130 раненных и 53 погибших. Главарь боевиков Денис пушилин предположил, что украинских пленных "ликвидировали" поскольку они начали давать показания против Киева. Многочисленные кадры разрушенных зданий распространяют в российских СМИ.

Позже Генштаб ВСУ опроверг удар по СИЗО в Еленовке со стороны Украины. Утверждается, что ВС РФ сами целенаправленно атаковали объект на оккупированной территории, чтобы скрыть пытки и расстрелы военннопленных, а также обвинить украинские власти в совершении военных преступлений. В центре стратегического командования ВСУ добавили, что cистема фиксирует время и локацию каждого выстрела из М142 HIMARS, поэтому его не могли применить для обстрела.

СБУ перехватила разговоры боевиков "Л/ДНР", согласно которым ВС РФ могли заложить взрывчатку в Еленовке. Один из них отметил, что не слышал характерного звука приближающейся ракеты перед взрывами.