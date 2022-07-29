"Заранее заложили взрывчатку": СБУ опубликовала аудиоперехват боевиков об обстреле Еленовки

Эпицентр взрыва находился внутри здания, а сами оккупанты признают, что территорию учреждения украинские военнослужащие не обстреливали.

Служба безопасности перехватила аудиоразговоры, в ходе которого пророссийские боевики "Л/ДНР" подтверждают вину ВС РФ в обстреле СИЗО с украинскими военнопленными. Об этом информирует пресс-центр ведомства.

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Обстрел колонии в Еленовке — перехват боевиков "Л/ДНР"

В ходе разговоров, как отмечает СБУ, боевики предполагают, что ВС РФ могли заложить взрывчатку на территории СИЗО в неподконтрольной Украине Еленовке, на территории которого находились украинские военнопленные. Один из очевидцев также признается, что не слышал подлета ракеты к зданию — характерного свиста не было, а взрывы происходили сами по себе.

Более того, в ходе разговора пророссийские боевики "Л/ДНР" рассказывают, что рядом с СИЗО оккупанты разместили реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град", из которых обстреливали подконтрольные Киеву территории, но ответного огня со стороны Вооруженных сил Украины не зафиксировано.

"Характерного прихода и прилета снаряда, свиста не было. То есть, здесь происходили взрывы (на территории СИЗО в Еленовке — ред.). Очень много 200, 300. Количество мы точно не знаем. Ну, в общем, это все подстроено б**дь специально, понял? Выжившие есть, скорее всего… И еще было три выстрела автоматных, а после этого там был пожар. То, что они это сами подстроили — это очень большая вероятность, там и прилетов не было. Они, скорее всего, заложили заранее взрывное устройство", — рассказал один из пророссийских боевиков в ходе разговора.

В пресс-центре СБУ отмечают, что после предварительного анализа видеороликов из колонии в Еленовке можно сделать вывод, что эпицентр взрыва находился внутри здания — стены "погасили" взрывные волны и "уберегли" соседние помещения, в которых даже уцелели окна.

И.о. главы Службы безопасности Василий Малюк, комментируя убийство украинских военнопленных, утверждает, что Россия не сможет переложить ответственность за это преступление. По его словам, следователи уже начали расследовать факт "обстрела" колонии в Еленовке в рамках нескольких производств.

"Какую бы ерунду не придумывал враг, чтобы оправдать себя, всем очевидно — именно Россия виновата в сознательном убийстве украинских пленных. Это подтверждают и первые имеющиеся доказательства. Мы не простим ни одного р*шиста — всех ждет наказание", — резюмировал Малюк, комментируя удар по колонии в Еленовке.

[ + – ] На территории колонии в Еленовке могли заложить взрывное устройство

Обстрел колонии в Еленовке — хронология событий

29 июля Минобороны РФ сообщило об обстреле СИЗО в Еленовке, на территории которого содержали украинских военнопленных. Ведомство России утверждало, что по территории учреждения был нанесен ракетный удар подразделениями ВСУ с применением РСЗО HIMARS.

Генштаб ВСУ опроверг заявление Минобороны РФ и заявил, что удар по колонии в Еленовке был осуществлен российскими войсками с целью дискредитации украинской армии. Обстрел учреждения с военнопленными гражданами Украины, по мнению штаба, является попыткой скрыть массовые пытки и военные преступления.

Обстрел колонии в Еленовке в Офисе президента Украины также назвали сознательной провокацией ВС РФ, которая была осуществлена для дискредитации Киева и срыва договоренностей об обмене военнопленными. Советник главы ОП Михаил Подоляк также предупредил, что Россия в скором времени может организовать подобные теракты на украинских территориях.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, комментируя обстрел колонии в Еленовке, призвал объявить Россию страной-террористом.