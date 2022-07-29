У Зеленского объяснили, зачем ВС РФ расстреляли СИЗО с украинскими военнопленными

Офис президента не исключает новых подобных провокаций со стороны Кремля, который ощущает приближение тактических поражений на фронте.

ВС РФ целенаправленно нанесли артиллерийский удар по Еленовке, в которой содержались украинские военнопленные, с целью дискредитировать Вооруженные силы Украины, а также сорвать договоренности по обмену удерживаемыми лицами. Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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По его словам, обстрел оккупированной Еленовки является заранее спланированной провокацией ВС РФ, о чем свидетельствует масштабность и скорость информационной кампании, которую начали российские пропагандисты.

Подоляк заверил, что в неподконтрольном населенном пункте нет оперативных военных целей, по которым ВСУ могли бы наносить точечные удары. Более того, украинская разведка знала, что оккупанты за несколько дней до артиллерийского обстрела перевели в уничтоженный барак часть наших военнопленных.

"Классическая, циничная, продуманная false flag operation (операция под чужим флагом — ред.) Цель "Еленовского преступления" — скрыть свидетельства о масштабах российских военных преступлений и пыток, которых становится все больше, сорвать договоренности по обменам, дискредитировать ВСУ и, в этом случае, конкретные модели иностранного реактивного оружия, наводящего ужас на российских оккупантов", — продолжил Подоляк в своем Telegram-канале.

Помимо этого, как отметил советник главы ОП, если украинская армия уничтожает какие-то военные объекты врага с помощью точечного вооружения — прилеты автоматически подтверждаются различными инструментами фиксации. По словам Подоляка, личности погибших военнопленных будут устанавливать разведка и спецслужбы Украины.

Вместе с этим, советник главы ОП не исключил новых подобных провокаций со стороны России, которая ощущает приближение тактических поражений ВС РФ.

"В любом случае, россияне умышленно, цинично, продуманно массово убили украинских пленных граждан, и это будет расследовать Офис Генпрокурора и международные следственные группы. Требуем также немедленной жесткой реакции ООН и других международных организаций — Россию следует исключить из любых международных институтов", — резюмировал Подоляк, комментируя артиллерийский удар россиян по Еленовке.

[ + – ] ВС РФ обстреляли СИЗО в Еленовке для срыва обмена военнопленными [ + – ] ВС РФ обстреляли СИЗО в Еленовке для срыва обмена военнопленными

Напомним, 29 июля Министерство обороны РФ сообщило об обстреле СИЗО в оккупированной Еленовке, в которой содержались украинские военнопленные. Ведомство страны-агрессора утверждало, что артиллерийский огонь по баракам вели бойцы ВСУ из РСЗО HIMARS.

Генштаб ВСУ назвал обстрел СИЗО в Еленовке с украинскими военнопленными попыткой скрыть массовые пытки и расстрелы защитников "Азовстали".