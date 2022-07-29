У Зеленського пояснили, навіщо ЗС РФ розстріляли СІЗО з українськими військовополоненими

Офіс президента не відкидає нових подібних провокацій з боку Кремля, який відчуває наближення тактичних поразок на фронті.

ЗС РФ цілеспрямовано завдали артилерійського удару по Оленівці, де містилися українські військовополонені, з метою дискредитувати Збройні сили України, а також зірвати домовленості щодо обміну утримуваними особами. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

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За його словами, обстріл окупованої Оленівки є заздалегідь спланованою провокацією ЗС РФ, про що свідчить масштабність і швидкість інформаційної кампанії, яку розпочали російські пропагандисти.

Подоляк запевнив, що в непідконтрольному населеному пункті немає оперативних військових цілей, по яких ЗСУ могли б завдавати точкових ударів. До того ж, українська розвідка знала, що окупанти за кілька днів до артилерійського обстрілу перевели в знищений барак частину наших військовополонених.

"Класична, цинічна, продумана false flag operation (операція під чужим прапором — ред.) Мета "Оленівського злочину" — приховати свідчення про масштаби російських воєнних злочинів і тортур, яких стає дедалі більше, зірвати домовленості щодо обмінів, дискредитувати ЗСУ і, в цьому разі, конкретні моделі іноземної реактивної зброї, яка наводить жах на російських окупантів", — продовжив Подоляк у своєму Telegram-каналі.

Крім цього, як зазначив радник голови ОП, якщо українська армія знищує якісь військові об'єкти ворога за допомогою точкового озброєння — прильоти автоматично підтверджуються різними інструментами фіксації. За словами Подоляка, особистості загиблих військовополонених встановлюватимуть розвідка та спецслужби України.

Разом із цим радник голови ОП не унеможливив нових подібних провокацій з боку Росії, яка відчуває наближення тактичних поразок ЗС РФ.

"У будь-якому випадку, росіяни навмисне, цинічно, продумано масово вбили українських полонених громадян, і це розслідуватиме Офіс Генпрокурора та міжнародні слідчі групи. Вимагаємо також негайної жорсткої реакції ООН та інших міжнародних організацій — Росію слід виключити з будь-яких міжнародних інститутів", — резюмував Подоляк, коментуючи артилерійський удар росіян по Оленівці.

[ + – ] ЗС РФ обстріляли СІЗО в Оленівці для зриву обміну військовополоненими [ + – ] ЗС РФ обстріляли СІЗО в Оленівці для зриву обміну військовополоненими

Нагадаємо, 29 липня Міністерство оборони РФ повідомило про обстріл СІЗО в окупованій Оленівці, в якій утримувалися українські військовополонені. Відомство країни-агресора стверджувало, що артилерійський вогонь по бараках вели бійці ЗСУ з РСЗВ HIMARS.

Генштаб ЗСУ назвав обстріл СІЗО в Оленівці з українськими військовополоненими спробою приховати масові тортури та розстріли захисників "Азовсталі".