Украина начала процедуру возвращения тел погибших в Еленовке пленных, — омбудсмен

Омбудсмен Дмитрий Лубинец добивается, чтобы его пустили в колонию. В Украине пока проверяют списки погибших, опубликованные РФ.

Украина запустила процедуру возвращения на родину тел военнопленных, погибших в Еленовке. Об этом рассказали в эфире телемарафона, ссылаясь на уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца.

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Омбудсмен заявил, что хочет лично проверить условия содержания пленных в колонии в Еленовке и собрать показания украинцев о том, что произошло.

Дмитрий Лубинец считает, что СИЗО в Еленовке нарушает Женевские конвенции, ведь количество заключенных намного превышает нормы. По словам Дмитрия Лубинца, если оккупанты откажутся пустить украинских экспертов, то должны будут предоставить доступ международным.

Уполномоченный сообщил об официальном обращении к Международному Комитету Красного креста и Мониторинговой миссии с требованием пропустить его на место военного преступления. Он напомнил, что Красный Крест и ООН выступили гарантами безопасности, когда украинских военных вывозили с "Азовстали". Организации пообещали, что пленные смогут вернуться домов в результате обмена, и Украина призывает их выполнить обязательства.

[ + – ] Обращение Дмитрия Лубинца к Красному кресту Фото: Telegram

Кроме того, Дмитрий Лубинец настаивает на посещении раненных военнопленных, показания которых должны стать важными уликами в расследовании. Им предстоит рассказать, как заключенных переводили в сгоревший барак, что говорили, чем мотивировали и так далее.

Дмитрий Лубинец добавил, что предложил Татьяне Москальковой, уполномоченной по правам человека из России, вместе с ним отправиться в Еленовку для максимально прозрачного расследования трагедии. В их присутствии международные эксперты смогут взять пробы грунта и других материалов, чтобы установить истинную причину гибели людей в Еленовской колонии.

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Преступление в Еленовке. Как россияне могли убить несколько десятков пленных "азовцев"

Уполномоченный ВР запросил у России списки погибших и раненных в результате инцидента, но страна-агрессор их не предоставила. Украинская сторона знает только приблизительные цифры, но не фамилии погибших.

Тем временем, Министерство обороны России опубликовало на официальном сайте списки погибших и раненых военнопленных после трагедии в СИЗО в Еленовке. Патронатная "Ангелы Азова" в Telegram пишет, что пока не может ни подтвердить, ни опровергнуть россйскую информацию, украинская сторона проверяет ее достоверность.

"Имена раненых и погибших в Еленовке мы сообщаем семьям в индивидуальном порядке. Ни один украинский или международный институт не может подтвердить или опровергнуть списки, размещенные в российских СМИ", — отмечается в сообщении.

29 июля Россия заявила, что ВСУ ударили по СИЗО с пленными в Еленовке из РСЗО HIMARS. В результате происшествия погибли 40 человек (позже количество увеличилось до 50) и ранены 75. Власти Украины отрицают обстрел барака и считают, что таким образом россияне пытаются скрыть пытки и казни украинских военных.

Позже Украина объявила требования к ООН по поводу убийства военнопленных в Еленовке. СБУ, ВСУ, ГУР МО и уполномоченный ВР по правам человека признали взрыв в СИЗО террористическим актом со стороны России с целью скрыть военные преступления и сорвать поставки иностранного оружия.

Американские аналитики изучили кадры с места взрыва в Еленовке и пришли к выводу, что HIMARS не могли вызвать повреждения в бараке. Российская сторона показала обломки ракеты, но никак не доказала их нахождение именно в СИЗО.