Убийство пленных в Еленовке: Украина озвучила свои требования к ООН

Служба безопасности, ВСУ и разведка требуют от ООН и Международного комитета Красного Креста, которые выступили гарантами жизни и здоровья украинских военнопленных, отреагировать на террористический акт россиян в еленовской колонии.

Служба безопасности Украины, ВСУ, Главное Управление разведки Минобороны и уполномоченный ВРУ по правам человека официально отреагировали на взрыв в колонии города Еленовка, во время которого погибли украинские пленные. Обращение к ООН в своем Телеграм-канале опубликовала СБУ.

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Представители вышеперечисленных структур заявили, что совершенный взрыв — это циничный террористический акт Российской Федерации, целью которого является сокрытие военных преступлений, дискредитация Вооруженных Сил Украины, срыв поставок западного оружия и повышение социальной напряженности в украинском обществе.

"Вооруженные Силы Украины наносят удары исключительно по российским военным объектам: складам с топливом, вооружением и боеприпасами, командным пунктам, объектам военной инфраструктуры. Украинская армия имеет достаточно средств для идентификации целей, включая системы космической разведки", — говориться в официальном заявлении.

Также в нем идет речь о том, что российские военные сорвали обмен пленными, так как не сохранили здоровье и жизнь пленных украинских защитников "Азовстали".

В связи с этим Служба безопасности Украины, ВСУ, Главное Управление разведки Минобороны и уполномоченный ВРУ по правам человека требуют от ООН и Международного комитета Красного Креста, выступавших гарантами жизни и здоровья украинских военнопленных, немедленно отреагировать на террористический акт, совершенный Российской Федерацией.

Среди требований — и немедленная поездка представителей Организации Объединенных Наций, Международного комитета Красного Креста, Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека и представителей Объединенного центра по поиску и освобождению пленных на территорию колонии в поселок Еленовка на временно оккупированной территории Донецкой области с целью инспекционной миссии.

Что случилось в Еленовке

В ночь на 29 июля на территории бывшей исправительной колонии №210 пгт. Оленевка на временно оккупированной территории Донецкой области раздался взрыв. В результате было уничтожено здание, в котором содержались украинские военнопленные. По данным россиян, погибли более 50 украинских защитников, количество раненых неизвестно.

Ни один работник колонии, боевик "ДНР" или российский военный, осуществлявший охрану помещения, согласно комментариям российской стороны в результате взрыва не пострадал. После взрыва Россия обвинила Украину в обстреле исправительной колонии с использованием американского оружия и убийстве украинских военных.

Напомним, несколькими часами ранее украинский журналист Андрей Цаплиенко заявил о том, что по его инсайдерской информации ракетного удара по исправительной колонии в Еленовке, где погибли несколько десятком украинских пленных военных, не было. По его информации, на спутниковых снимках отображается внезапный высокотемпературный очаг. При этом какие-либо следы ракетных обстрелов отсутствуют.

А до того СБУ опубликовала аудиоперехват разговоров боевиков об обстреле Еленовки. Эпицентр взрыва находился внутри здания, а сами оккупанты признают, что территорию учреждения украинские военнослужащие не обстреливали.