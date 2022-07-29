Убивство полонених в Оленівці: Україна озвучила свої вимоги до ООН

Служба безпеки, ЗСУ та розвідка вимагають від ООН і Міжнародного комітету Червоного Хреста, які виступили гарантами життя та здоров'я українських військовополонених, відреагувати на терористичний акт росіян в Оленівській колонії.

Служба безпеки України, ЗСУ, Головне Управління розвідки Міноборони та уповноважений ВРУ з прав людини офіційно відреагували на вибух у колонії міста Оленівка, під час якого загинули українські полонені. Звернення до ООН у своєму Телеграм-каналі опублікувала СБУ.

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Представники вищезгаданих структур заявили, що скоєний вибух — це цинічний терористичний акт Російської Федерації, метою якого є приховування воєнних злочинів, дискредитація Збройних Сил України, зрив постачання західної зброї та підвищення соціальної напруги в українському суспільстві.

"Збройні Сили України завдають ударів виключно по російських військових об'єктах: складах із паливом, озброєнням і боєприпасами, командних пунктах, об'єктах військової інфраструктури. Українська армія має достатньо коштів для ідентифікації цілей, враховуючи системи космічної розвідки", — йдеться в офіційній заяві.

Також у ньому йдеться про те, що російські військові зірвали обмін полоненими, оскільки не зберегли здоров'я і життя полонених українських захисників "Азовсталі".

У зв'язку з цим Служба безпеки України, ЗСУ, Головне Управління розвідки Міноборони та уповноважений ВРУ з прав людини вимагають від ООН і Міжнародного комітету Червоного Хреста, які виступали гарантами життя та здоров'я українських військовополонених, негайно відреагувати на терористичний акт, вчинений Російською Федерацією.

Серед вимог — і негайна поїздка представників Організації Об'єднаних Націй, Міжнародного комітету Червоного Хреста, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та представників Об'єднаного центру з пошуку та звільнення полонених на територію колонії до селища Оленівка на тимчасово окупованій території Донецької області з метою інспекційної.

Що трапилося в Оленівці

У ніч проти 29 липня на території колишньої виправної колонії №210 смт. Оленівка на тимчасово окупованій території Донецької області пролунав вибух. Унаслідок було знищено будівлю, в якій утримувалися українські військовополонені. За даними росіян, загинуло понад 50 українських захисників, кількість поранених невідома.

Жоден працівник колонії, бойовик "ДНР" чи російський військовий, який здійснював охорону приміщення, згідно з коментарями російської сторони внаслідок вибуху не постраждав. Після вибуху Росія звинуватила Україну в обстрілі виправної колонії з використанням американської зброї та вбивства українських військових.

Нагадаємо, за кілька годин раніше український журналіст Андрій Цаплієнко заявив про те, що за його інсайдерською інформацією ракетного удару по виправній колонії в Оленівці, де загинули кілька десятків українських полонених військових, не було. За його інформацією, на супутникових знімках відображається раптове високотемпературне вогнище. При цьому якісь сліди ракетних обстрілів відсутні.

А до того СБУ опублікувала аудіоперехоплення розмов бойовиків про обстріл Оленівки. Епіцентр вибуху був усередині будівлі, а самі окупанти визнають, що територію установи українські військовослужбовці не обстрілювали.