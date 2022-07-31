Недопустимое варварство: посол США в Украине отреагировала на массовое убийство в Еленовке

Вашингтон намерен добиваться привлечения виновных к ответственности и продолжит предоставлять Украине все необходимое для защиты от агрессии Москвы.

Посол США в Украине Бриджит Бринк в публикации в Twitter назвала удар по следственному изолятору в Еленовке недопустимым, также как и сообщения о варварском обращении военнослужащих ВС РФ с украинскими пленными.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

По ее словам, американская сторона будет добиваться ответственности за подобные действия россиян и продолжит оказывать всестороннюю поддержку Украине.

"Мы будем продолжать добиваться ответственности и предоставлять Украине то, что ей нужно для защиты от ужасной агрессии Москвы", — заявила Бринк.

Работа Красного Креста в Еленовке

Отметим, что в росСМИ появилась информация о том, что Министерство обороны РФ якобы пригласили в Донецкую область экспертов ООН и Международного комитета Красного Креста (МККК) с целью расследования удара по СИЗО в Еленовке. Однако по данным обозревателей The New York Times, МККК не получил подтверждения того, что ему будет разрешено посетить следственный изолятор, где в результате взрыва погибли десятки украинских заключенных.

"Мы готовы к развертыванию в Еленовке. Необходимо, чтобы МККК был предоставлен немедленный доступ к объекту в Еленовке и другим местам, куда могли быть перевезены раненые и убитые", — сообщили представители Красного Креста.

Напомним, представители украинский силовых структур заявили о том, что взрыв в колонии города Еленовка является циничным террористическим актом Российской Федерации, направленный на сокрытие военных преступлений и дискредитации ВСУ. В связи с этим Украина требует от ООН и МККК немедленно отреагировать на теракт, совершенный Россией.

Британский политик Крис Браянт просит главу МИД страны Лиз Трасс выслать посольство РФ после убийства пленных в Еленовке. Таким образом депутат отреагировал на более раннее сообщение посольства РФ в Великобритании о том, что следует казнить пленных бойцов полка "Азов".