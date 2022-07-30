Британский депутат просит Лиз Трасс выслать посольство РФ за призывы к убийству "азовцев"

После убийства пленных в Еленовке российские дипломаты заявили о том, что следует казнить пленных украинских военных. Лейборист Крис Браянт назвал это призывом к военным преступлениям.

Британский депутат от Лейбористской партии Крис Браянт просит главу МИД страны Лиз Трасс выслать посольство РФ в ответ на призывы дипломатов убить пленных "азовцев". Об этом он написал у себя в Twitter.

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"Это должно быть незаконно. Это призыв к военным преступлениям. Пора Великобритании отправить все посольство России обратно в Москву", – в частности, заявил он.

Таким образом депутат отреагировал на более раннее сообщение посольства РФ в Великобритании о том, что следует казнить пленных бойцов полка "Азов". Российские дипломаты разместили свой призыв в Twitter. Рядом с постом есть упоминание от администрации соцсети, что данное сообщение нарушает правила "Твиттера" в отношении разжигания ненависти.

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"Боевики "Азова" заслуживают казни, но смерти не через расстрел, а через повешение, потому что они не настоящие солдаты. Они заслуживают унизительной смерти", — написали россияне.

Там же дипломаты прикрепили видеоролик с некой супружеской парой якобы из Мариуполя, которые рассказывают на камеру, как их "расстреливали" бойцы полка "Азов".

Реакция Украины

На пост российских дипломатов отреагировал и глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Политик подчеркнул, что Россия — страна-террорист, и призывать к смертной казни "могут только дикари и террористы".

"Россия – это страна-террорист. В 21 веке рассказывать на дипломатическом уровне о том, что люди заслуживают казни из-за повешения просто так – могут только дикари и террористы", – прокомментировал он скандальное заявление российской стороны.

Представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, в свою очередь, заявил, что нет разницы между российскими дипломатами, призывающими к расстрелу украинских военнопленных, и российскими войсками, которые делают это в Еленовке. И те, и те являются соучастники военных преступлений, подчеркнул украинский дипломат.

Напомним, 29 июля Россия заявила, что ВСУ ударили по СИЗО с пленными в Еленовке из РСЗО HIMARS. Власти Украины отрицают обстрел барака и считают, что таким образом россияне пытаются скрыть пытки и казни украинских военных.

Позже Служба безопасности Украины, ВСУ, Главное Управление разведки Минобороны и уполномоченный ВРУ по правам человека официально отреагировали на взрыв в колонии. Представители вышеперечисленных структур заявили, что совершенный взрыв — это циничный террористический акт Российской Федерации, целью которого является сокрытие военных преступлений, дискредитация Вооруженных Сил Украины, срыв поставок западного оружия и повышение социальной напряженности в украинском обществе.