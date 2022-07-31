Неприпустиме варварство: пані посол США в Україні відреагувала на масове вбивство у Оленівці
Вашингтон має намір домагатися притягнення винних до відповідальності та продовжить надавати Україні все необхідне для захисту від агресії Москви.
Пані посол США в Україні Бріджит Брінк у публікації в Twitter назвала удар по слідчому ізолятору в Оленівці неприпустимим, як і повідомлення про варварське поводження військовослужбовців ЗС РФ з українськими полоненими.
За її словами, американська сторона добиватиметься відповідальності за подібні дії росіян і продовжуватиме надавати всебічну підтримку Україні.
"Ми продовжуватимемо добиватися відповідальності і надавати Україні те, що їй потрібно для захисту від жахливої агресії Москви", — заявила Брінк.
Робота Червоного Хреста в Оленівці
Зазначимо, що в росЗМІ з'явилася інформація про те, що Міністерство оборони РФ нібито запросило в Донецьку область експертів ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) з метою розслідування удару по СІЗО в Оленівці. Однак, за даними оглядачів The New York Times, МКЧХ не отримав підтвердження того, що йому буде дозволено відвідати слідчий ізолятор, де внаслідок вибуху загинули десятки українських в'язнів.
"Ми готові до розгортання в Оленівці. Необхідно, щоб МКЧХ було надано негайний доступ до об'єкта в Оленівці та інших місць, куди могли бути перевезені поранені та вбиті", — повідомили представники Червоного Хреста.
Нагадаємо, представники українських силових структур заявили про те, що вибух у колонії міста Оленівка є цинічним терористичним актом Російської Федерації, спрямований на приховування воєнних злочинів та дискредитацію ЗСУ. У зв'язку з цим Україна вимагає від ООН та МКЧХ негайно відреагувати на теракт, вчинений Росією.
Британський політик Кріс Браянт просить главу МЗС країни Ліз Трасс вислати посольство РФ після вбивства полонених у Оленівці. Таким чином депутат відреагував на більш раннє повідомлення посольства РФ у Великій Британії про те, що слід страчувати полонених бійців полку "Азов".