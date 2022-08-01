Окупанти готові передати Україні тіла загиблих у Оленівці полонених, — омбудсмен

За словами Дмитра Лубинця, росіяни наполягають, що передача тіл може відбутися лише після розслідування.

Україна отримала сигнал про те, що росіяни готові повернути тіла українських військовополонених, які загинули у колонії в окупованій Оленівці, повідомив в ефірі національного телемарафону уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець.

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"Але формулювання — "після закінчення розслідування", — підкреслив омбудсмен. — На уточнення, скільки часу потрібно на розслідування, ми відповіді поки не отримали".

За словами Лубинця, він запропонував приїхати до Оленівки та зустрітися там із уповноваженою з прав людини в РФ Тетяною Москальковою, щоб у її присутності міжнародні експерти взяли проби на місці. Наразі РФ розглядає його запит, проте омбудсмен припускає, що такий візит навряд стане можливим найближчими днями. Такого висновку він дійшов після того, як представників Червоного Хреста та місії ООН росіяни не пустили в колонію, хоча раніше росіяни заявляли, що надали їм доступ до місця загибелі українців.

Крім цього, Дмитро Лубинець звернувся до росіян із запитом на відвідування поранених військовополонених. На це йому також відповіли, що запит розглядається.

Як Україна вимагає розслідування вибуху в Оленівці?

30 липня омбудсмен заявив, що Україна запустила процедуру повернення на батьківщину тіл військовополонених, які загинули в Оленівці. Також Лубинець повідомив про офіційне звернення до Червоного хреста та Моніторингової місії ООН з вимогою пропустити його на місце воєнного злочину. При цьому він нагадав, що обидві організації виступили гарантами безпеки, коли захисників Маріуполя вивозили з "Азовсталі". Тоді вони обіцяли, що полонені зможуть повернутися додому через обмін.

За день до цього СБУ, ЗСУ, ГУР Міноборони та омбудсмен офіційно відреагували на вибух у колонії, звернувшись до ООН. Вони назвали те, що сталося в Оленівці, цинічним терористичним актом РФ, спрямованим на приховування воєнних злочинів, дискредитацію Збройних Сил України, зрив поставок західної зброї та підвищення соціальної напруженості в українському суспільстві.

Вибух у будівлі, в якій утримувалися українські військовополонені, стався у ніч проти 29 липня. За даними росіян, загинуло понад 50 українських захисників. У Міноборони РФ заявили, що удару по колонії було завдано ЗСУ із систем HIMARS.

Заяву росіян щодо причин трагедії спростовують як в Україні, так і за кордоном. Посол США в Україні Бріджит Брінк назвала удар по колонії неприпустимим, як і повідомлення про варварське поводження військовослужбовців ЗС РФ з українськими полоненими. Аналітики Інституту вивчення війни, вивчивши кадри з місця вибуху в Оленівці, дійшли висновку, що HIMARS не могли спричинити таких пошкоджень у бараку.