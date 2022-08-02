Під час теракту в Оленівці постраждали військовослужбовці, яких РФ мала обміняти, — ГУР

Росія досі не надала Україні офіційних даних про жертв трагедії, що сталася у колонії.

Під час теракту в Оленівці постраждали українські військовослужбовці, яких Росія за попередніми домовленостями мала обміняти на своїх солдатів. Про це заявив речник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

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За його словами, українські правоохоронці не мають підстав довіряти спискам загиблих і поранених унаслідок теракту в Оленівці, які були оприлюднені Росією.

Юсов підкреслив, що координаційний штаб із військовополонених звернувся до РФ для надання даних і подробиць трагедії, що сталася в колонії на окупованій території. Проте, країна-агресор на сьогодні так і не надала офіційних відомостей, через що військова розвідка може оперувати виключно списками загиблих та поранених, оприлюднених загарбниками раніше.

До того ж, як заявив представник ГУР МОУ, в опублікованих росіянами зведеннях було виявлено українських військовослужбовців, яких Росія за попередніми домовленостями зобов'язалася виставити на обмін полоненими. За словами Юсова, поранені до теракту в Оленівці бійці мали знаходитися в медзакладах, а не бараках, облаштованих у промзоні окупованого населеного пункту.

"Відповідно, говорити про підтвердження списків ми не можемо, а офіційних відповідей у межах міжнародного права росіяни досі не надали", — резюмував представник розвідки, коментуючи теракт у Оленівці.

Нагадаємо, 29 липня міністерство оборони Росії повідомило про обстріл українськими військовослужбовцями колонії в Оленівці, на території якої утримували полонених громадян України. За даними країни-агресора, внаслідок атаки з РСЗВ HIMARS загинули щонайменше 50 військовополонених українців.

Генштаб ЗСУ спростував інформацію Міноборони РФ і поклав відповідальність за теракт у Оленівці на російських військовослужбовців. Генпрокурор України Андрій Костін заявив, що ЗС Росії застосували термобаричне озброєння у колонії, на території якої утримували українських військовополонених.

Згодом з'явилася інформація, що окупанти готові передати Україні тіла загиблих унаслідок теракту в Оленівці полонених.