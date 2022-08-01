Российские войска применили в Еленовке термобарическое оружие, — генпрокурор

По словам Андрея Костина, международные эксперты, которые задействованы в расследовании гибели военнопленных в Еленовке, сделали предварительный вывод об убийстве украинцев термобарическим оружием.

Международные эксперты, которые сотрудничают с Офисом генпрокуратуры, убеждены в том, что причиной взрыва в колонии с украинскими военнопленными стало термобарическое оружие. В эфире телемарафона об этом сообщил генпрокурор Андрей Костин, передает NV.

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Костин рассказал о том, что он получает сведения о расследовании массового убийства азовцев через каждые три часа, совместно с украинской прокуратурой в разбирательстве по этому делу участвуют международные эксперты.

"Хочу сообщить, что предварительные выводы наших международных экспертов говорят о том, что способом этого убийства было термобарическое оружие, — отметил Костин. — Это предварительные выводы нескольких международных экспертов".

При этом он убежден в несостоятельности версии о предполагаемом ракетном ударе, который якобы был нанесен по колонии. Такой версии событий придерживается прокремлевские СМИ.

"Это точно не ракетный обстрел. В этом эксперты уверены", — заявил генпрокурор.

Напомним, что военные исследователи из ISW пришли к выводу о том, что ракеты HIMARS не могли привести к разрушениям в еленовском СИЗО. Последствия взрывов и пожара не характерны для работы высокоточной РСЗО HIMARS.

Известно, что за неделю до до взрыва в Еленовке россияне выкопали много могил. Есть мнение о том, что военнопленных могли убить еще до взрыва, в котором впоследствии обвинили Украину. Появление могил подтверждают спутниковые снимки, опубликованные основателем расследовательского проекта Bellingcat Элиот Хиггинс.