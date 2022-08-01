Готовились хоронить: за неделю до взрыва в Еленовке россияне выкопали много могил (фото)

Исследователи предполагают, что военнопленные могли быть убиты до взрыва, который позже был использован в качестве обвинения в адрес Украины.

Российские оккупанты заранее готовились совершить теракт в Еленовке, где погибли украинские военнопленные. За неделю до взрыва возле тюрьмы были выкопаны десятки могил для захоронения. Об этом сообщил в Twitter основатель расследовательского веб-сайта Bellingcat Элиот Хиггинс, опубликовав спутниковые снимки.

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Британский журналист показал фото, на которых зафиксированы сдвиги почвы на территории СИЗО в Еленовке. Проанализировав изменения на снимках, Хиггинс пришел к выводу, что могилы были выкопаны не за два — три дня до трагедии, а за неделю — с 18 по 21 июля.

Исследователь в области Open Source INTelligence (OSINT) Александр Оливер, опираясь на спутниковые снимки Maxa, вначале предположил, что могилы северной стены тюрьмы могли быть выкопаны 27 июля и зарыты 30 июля, на следующий день после взрыва. Однако позже, учитывая публикацию Хиггинса, он написал, что появилось еще одно доказательство спланированного военного преступления россиян.

"Если это могилы, то есть еще одно доказательство того, что это было заранее спланированное военное преступление россиян, которое, вероятно, было подготовлено за несколько дней", — сообщил исследователь.

Чтобы исключить некую предвзятость в этом вопросе Оливер логически рассуждает, что в лагерях для военнопленных могут выкапывать могилы, наличие которых вовсе не свидетельствует о готовящихся убийствах заключенных. Но количество вырытых на спутниковых снимках, приводят к мысли, что вряд ли это может быть совпадением.

Также Оливер предположил, что россияне могли казнить военнопленных еще до взрыва, а позже, подорвав СИЗО, использовать это в качестве обвинения в адрес Украины.

"Я считаю, что военнопленные могли быть убиты до взрыва, который позже был использован в качестве прикрытия, чтобы обвинить Украину. Пока подтверждено, что потенциальные могилы в Еленовской тюрьме были созданы более чем за неделю до нападения", — пишет он.

По его словам, следует получить еще дополнительные доказательства того, что пленные погибли во время взрыва, а не раньше, поскольку подобные постановки уже встречались. В качестве аргумента он приводит снимки, которые указывают на то, что военнопленные в Еленовке были размещены в совершенно отдельной части лагеря от того места, где произошел взрыв.

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Напомним, посол США в Украине Бриджит Бринк назвала трагедию в Еленовке совершенно недопустимой. По ее словам, США будет добиваться привлечения виновных к ответственности и продолжит предоставлять Украине все необходимое для защиты от агрессии Москвы.