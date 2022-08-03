ООН создаст комиссию для изучения обстоятельств теракта в Еленовке

По словам генсека Антониу Гуттериша, спецгруппа не будет заниматься уголовным расследованием, в связи с чем нуждается в независимых экспертах.

Организация Объединенных Наций планирует создать группу для изучения теракта в Еленовке, в результате которого погибли украинские военнослужащие. Эту информацию подтвердил генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш.

По его словам, представители Украины и России обратились к Организации с просьбой провести расследование теракта в Еленовке на территории колонии, где содержались украинские военнопленные.

Гуттериш подчеркнул, что Киев и Москва должны согласовать основные полномочия группы до начала работы специальной миссии на временно оккупированной территории. Более того, как утверждает генеральный секретарь ООН, комиссия не будет заниматься уголовным расследованием инцидента и нуждается в независимых экспертах.

Россия, в свою очередь, уже обращалась к Организации Объединенных Наций и Международному комитету Красного Креста, чтобы они направили своих специалистов в Еленовку для "объективного изучения" обстоятельств гибели украинских военнопленных. Однако, представители МККК сообщил, что оккупационные войска РФ не удовлетворили их запрос в допуске на территорию колонии.

[ + – ] ООН планирует создать комиссию по расследованию теракта в Еленовке

Напомним, 29 июля на территории колонии в Еленовке, где оккупанты содержали украинских военнопленных, произошел теракт. Минобороны России обвинило подразделения ВСУ в обстреле здания из РСЗО HIMARS, в результате чего погибли по меньшей мере 50 пленных граждан Украины.

Военное командование Украины обвинило подразделения ВС РФ в артиллерийском обстреле колонии в Еленовке, который был, по мнению Генштаба, провокацией с целью дискредитации украинской армии. Позже генпрокурор Украины Андрей Костин сообщил, что на территории Еленовки оккупанты применили термобарическое оружие.

По данным военной разведки Минобороны Украины, во время теракта в Еленовке пострадали украинские военнослужащие, которых Россия обязалась выставить на обмен пленными. ГУР утверждает, что захватчики целенаправленно убили пленных граждан Украины в Еленовке, чтобы скрыть факты применения пыток против военнопленных. Барак на территории колонии, вероятно, заминировали бойцы частной военной компании "Вагнер".