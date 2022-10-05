Нужны гарантии: в ООН пояснили, почему не могут расследовать теракт в Еленовке

По словам представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика, миссии до сих пор не предоставили гарантии безопасности. Однако не уточнил, какая именно сторона отказывается это сделать.

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Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик в ходе брифинга 4 октября пояснил, почему миссия организации до сих пор не проводит расследования теракта на территории следственного изолятора в Еленовке Донецкой области. По его словам, миссии не предоставили гарантии безопасности.

Дюжаррик не стал уточнять, какая из сторон отказывается предоставить гарантии безопасности членам миссии ООН, но отметил, что еще существуют проблемы с логистикой.

"Мы не можем направить любую миссию, не гарантировав, что имеем все гарантии безопасности. Есть и логистические проблемы, но прежде всего мы нуждаемся в гарантиях безопасности. Пока этого не будет, мы не можем их отправить", — сказал он.

Кроме того, представитель генсека сказал, что миссия нуждается в "зеленом свете" на всем пути своего следования.

"Пока этого нет на всем пути, мы не можем направить миссию на место", — пояснил Дюжаррик.

Напомним, 29 июля в колонии Еленовки Донецкой области, где содержались военнопленные ВСУ, произошел мощный взрыв, после чего на территории начался пожар. Украинская сторона обвинила российских военных в совершении теракта, в связи с чем в ООН заявили о планах создать спецгруппу для проведения расследования обстоятельств происшествия.

15 августа стало известно, что в лагере военнопленных в Еленовке дважды побывали сотрудники Международного комитета Красного Креста, однако несмотря на все попытки им поговорить с пленными украинцами наедине.