"Визит в Еленовку был коротким": Красный Крест пытается добиться посещения пленных, – спикер

По словам Александра Власенко, сотрудники МККК дважды побывали в лагере для военнопленных в оккупированной Еленовке. Спикер уверяет, что сейчас у организации есть доступ к некоторым украинцам в плену.

Сотрудники Международного комитета Красного Креста дважды побывали в лагере военнопленных в оккупированной Еленовке Донецкой области. Об этом "Суспільному" рассказал спикер организации Александр Власенко.

"В Еленовке мы действительно были два раза. После того, как туда были перемещены военнопленные, это было буквально через 2-3 дня после того, как их перевезли в Еленовку", — прокомментировал представитель организации.

По его словам, визит был коротким, а у сотрудников МККК не было возможности поговорить с украинцами наедине.

"Визит не проводился согласно всем нашим правилам [Красного Креста], когда мы имеем возможность посмотреть все помещения, которыми пользуются военнопленные, поговорить с ними без свидетелей. Цель этого визита была просто привезти туда питьевую воду, чтобы обеспечить самым необходимым на первое время", — уточнил Власенко.

Он подчеркнул, что у сотрудников комитета до сих пор сохраняется доступ к некоторым военнопленным, так что организация пытается держать ситуацию "под контролем".

Всех пленных в Еленовке можно разделить на три категории, говорит представитель МККК. Это раненые люди, которых держат в медицинских учреждениях, люди, которые не пострадали во время событий 29 июля, и тела погибших пленных, которые члены организации также хотели бы увидеть и обследовать, чтобы выяснить причины их гибели.

Напомним, 29 июля Россия заявила, что ВСУ ударили по СИЗО с пленными в Еленовке из РСЗО HIMARS. В результате происшествия погибли 50 человек, еще 75 оказались ранены. Власти Украины отрицают обстрел барака и считают, что таким образом россияне пытаются скрыть пытки и казни украинских военных.

11 августа телеканал CNN выпустил расследование, в котором говорится, что российская версия об обстреле колонии в Еленовке из РСЗО HIMARS является выдумкой. В качестве аргументов журналисты приводят последствия прошлых ударов бойцов ВСУ из указанного вооружения.