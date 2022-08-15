"Візит в Оленівку був коротким": Червоний Хрест намагається домогтися відвідин полонених, — спікер

За словами Олександра Власенка, співробітники МКЧХ двічі побували в таборі для військовополонених в окупованій Оленівці. Спікер запевняє, що зараз організація має доступ до деяких українців у полоні.

Співробітники Міжнародного комітету Червоного Хреста двічі побували в таборі військовополонених в окупованій Оленівці Донецької області. Про це "Суспільному" розповів речник організації Олександр Власенко.

"В Оленівці ми справді були двічі. Після того, як туди було переміщено військовополонених, це було буквально через 2-3 дні після того, як їх перевезли в Оленівку", — прокоментував представник організації.

За його словами, візит був коротким, а співробітники МКЧХ не мали можливості поговорити з українцями наодинці.

"Візит не проводився згідно з усіма нашими правилами [Червоного Хреста], коли ми маємо можливість подивитися всі приміщення, якими користуються військовополонені, поговорити з ними без свідків. Мета цього візиту була просто привезти туди питну воду, щоб забезпечити найнеобхіднішим на перший час", — уточнив Власенко.

Він наголосив, що у співробітників комітету досі зберігається доступ до деяких військовополонених, тож організація намагається тримати ситуацію "під контролем".

Усіх полонених у Оленівці можна розділити на три категорії, каже представник МКЧХ. Це поранені люди, яких тримають у медичних закладах, люди, які не постраждали під час подій 29 липня, та тіла загиблих полонених, які члени організації також хотіли б побачити й обстежити, щоб з'ясувати причини їхньої загибелі.

Нагадаємо, 29 липня Росія заявила, що ЗСУ вдарили по СІЗО з полоненими в Оленівці з РСЗВ HIMARS. Унаслідок події загинуло 50 людей, ще 75 поранено. Влада України заперечує обстріл барака та вважає, що так росіяни намагаються приховати тортури та страти українських військових.

11 серпня телеканал CNN випустив розслідування, де йдеться, що російська версія про обстріл колонії в Оленівці з РСЗВ HIMARS є вигадкою. Як аргументи журналісти наводять наслідки минулих ударів бійців ЗСУ із зазначеного озброєння.