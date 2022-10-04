Згадав про статут ООН: Іран не визнав російські "референдуми" в Україні

Іранські дипломати заявляють про підтримку зусиль щодо досягнення миру та завершення війни з Росією. Водночас відомо, що Іран постачає РФ дронами-камікадзе, які запускають по українських містах.

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Іран не визнає російські псевдореферендуми на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей України. Про це заявив представник іранського МЗС Нассер Канаані під час брифінгу, його процитувала пресслужба міністерства.

Іран підтримує будь-які зусилля, спрямовані на завершення повномасштабної війни та досягнення миру. Тегеран завжди заявляв про готовність допомогти у досягненні цього рішення, сказав Канаані.

"Ісламська Республіка Іран, виходячи зі своїх основних принципів, наголошує на необхідності повного дотримання територіальної цілісності країн як фундаментальної норми міжнародного права, дотримання принципів і цілей статуту ООН", — заявив представник МЗС.

В Ірані вважають за необхідне уникати будь-яких провокаційних дій, які можуть перешкодити процесу досягнення миру та стабільності, продовжив він.

Канаані звинуватив НАТО та США у провокаціях і розпалюванні війни Росії з Україною.

"Зусилля щодо зниження напруженості та конфлікту не дали результатів через дії деяких залучених сторін, які переслідують свої інтереси у продовженні кризи та напруженості", — зауважив іранський чиновник.

Іран не продавав Росії безпілотники

Представник МЗС відповів на питання щодо використання російською армією безпілотників іранського виробництва у війні з Україною.

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"Новини про постачання у Росію безпілотників необґрунтовані та не достовірні. Із самого початку конфлікту ми декларували нашу принципову та чітку політику неупередженості та протидії війні, наголошуючи на необхідності політичного вирішення відмови від насильства", — додав Канаані.

Пентагон підтверджував відправлення Іраном безпілотників у Росію. Заступниця міністра оборони США з питань політики Олександра Бейкер помітила "чисельні невдачі" іранських БПЛА на полі бою.

"Ми бачили деякі свідчення того, що іранські апарати відмовляли (на фронті — ред.) в Україні. Вони не становлять великого технологічного кроку для Росії", — наголошувала вона.

Зазначимо, що в Ірані продовжуються протести після смерті дівчини Махси Аміні. Іранські силовики затримали її за "неправильне носіння хіджабу". За версією правозахисників, дівчину забили до смерті.

Дочку колишнього президента Ірану Акбара Хашемі Рафсанджані затримали за підбурювання до хвилювань. Центр прав людини в Ірані, що базується в Нью-Йорку, повідомляв про щонайменше 76 убитих під час протестів.

Нагадаємо, що російські загарбники часто використовують у боях зі Збройними силами України іранські дрони Shahed-136. За 2 жовтня ЗСУ збили 8 БПЛА Shahed-136, які запускали по Одеській і Миколаївській областях.