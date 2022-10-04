Вспомнил об уставе ООН: Иран не признал российские "референдумы" в Украине

Иранские дипломаты заявляют о поддержке усилий по достижению мира и завершению войны с Россией. В то же время известно, что Иран снабжает РФ дронами-камикадзе, которые запускают по украинским городам.

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Иран не признает российские псевдореферендумы на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины. Об этом заявил представитель иранского МИД Нассер Канаани на брифинге, его процитировала пресс-служба министерства.

Иран поддерживает любые усилия, направленные на завершение полномасштабной войны и достижение мира. Тегеран всегда заявлял о готовности помочь в достижении этого решения, сказал Канаани.

"Исламская Республика Иран, исходя из своих основных принципов, подчеркивает необходимость полного соблюдения территориальной целостности стран как фундаментальной нормы международного права, соблюдения принципов и целей устава ООН", — заявил представитель МИД.

В Иране считают необходимым избегать любых провокационных действий, которые могут помешать процессу достижения мира и стабильности, продолжил он.

Канаани обвинил НАТО и США в провокациях и разжигании войны России с Украиной.

"Усилия по снижению напряженности и конфликта не дали результатов из-за действий некоторых вовлеченных сторон, которые преследуют свои интересы в продолжении кризиса и напряженности", — заметил иранский чиновник.

Иран не продавал России беспилотники

Представитель МИД ответил на вопрос об использовании российской армией беспилотников иранского производства в войне с Украиной.

[ + – ] МИД Ирана обвинил НАТО и США в разжигании войны России с Украиной

"Новости о поставках в Россию беспилотников необоснованные и не достоверные. С самого начала конфликта мы декларировали нашу принципиальную и четкую политику беспристрастности и противодействия войне, подчеркивая необходимость политического решения отказа от насилия", — добавил Канаани.

Пентагон подтверждал отправку Ираном беспилотников в Россию. Заместитель министра обороны США по вопросам политики Александра Бейкер заметила "многочисленные неудачи" иранских БПЛА на поле боя.

"Мы видели некоторые свидетельства того, что иранские аппараты отказывали (на фронте — ред.) в Украине. Они не представляют большого технологического шага для России", — подчеркивала она.

Отметим, что в Иране продолжаются протесты после смерти девушки Махсы Амини. Иранские силовики задержали ее за "неправильное ношение хиджаба". По версии правозащитников, девушку забили до смерти.

Дочь бывшего президента Ирана Акбара Хашеми Рафсанджани задержали за подстрекательство к волнениям. Центр прав человека в Иране, базирующийся в Нью-Йорке, сообщал о минимум 76 убитых во время протестов.

Напомним, что российские захватчики часто используют в боях с Вооруженными силами Украины иранские дроны Shahed-136. За 2 октября ВСУ сбили 8 БПЛА Shahed-136, которые запускали по Одесской и Николаевской областям.