Протесты в Иране продолжаются: погибли уже более 50 человек, 1200 арестовано, — СМИ

Правоохранители заявили, что против протестующих используют огнестрельное оружие. Протесты охватили уже 80 городов Исламской Республики.

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Во время антиправительственных протестов в Иране погибли уже, как минимум, 57 человек. Об этом сообщили в Иранской правозащитной организации в Ослов, пишет Радио Свобода.

Сообщается, что из-за того, что правительство Ирана блокирует Интернет, очень трудно подтвердить значительно количество полученных сообщений о гибели протестующих. Отмечается, что власти уже заявили о 41 погибшем.

В материале сказано, что протесты в Иране продолжаются уже 10 ночей подряд. Они начались после смерти 22-летней девушки Махсы Амини, которую задержали силовики за "неправильное ношение хиджаба". Вскоре девушка умерла. Правозащитники утверждают, что девушка была забита до смерти во время задержания.

Журналисты пишут, что силовики используют против протестующих огнестрельное оружие.

Также сообщается, что власти Ирана отвергают критику Запада о жестоком подавлении протестов. Было задержано уже 1200 человек. Судебные власти Ирана заявили, что уже смогли создать специальные суды для процессов над протестующими. Власти говорят, что все несогласных с режимом финансируют "из-за границы".

Журналисты пишут, что протесты распространились на более 80 городов Ирана.

Ранее Фокус писал, что полиция в Париже применила газ против демонстрантов у посольства Ирана. Несколько сотен французов пришли поддержать жителей Ирана, выходящих на протесты против полиции нравов в своей стране.

Еще напомним, что Иранские дроны-камикадзе комплектуют процессорами из США. В блоках управления полетом дронов Shahed-131 есть несколько плат с процессорами от американской компании Texas Instruments. Систему GPS-наведения аппарата тяжело подавить средствами РЭБ.

Также сообщалось, что ВСУ ударили по центру подготовки операторов иранских дронов в Херсонской области. Центр находится в поселке Чулаковка возле Кинбурнской косы. Официального подтверждения информации пока нет.