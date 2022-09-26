Иранские дроны-камикадзе комплектуют процессорами из США, – стратком ВСУ (фото)

В блоках управления полетом дронов Shahed-131 есть несколько плат с процессорами от американской компании Texas Instruments. Систему GPS-наведения аппарата тяжело подавить средствами РЭБ.

Related video

Иранские дроны-камикадзе Shahed-131 содержат процессоры производства американской компании Texas Instruments. Об этом сказано в докладе управления стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины ВСУ.

Блок управления полетом FCU содержит 5 изготовленных на заказ печатных плат (PCB) с процессорами TMS320 F28335 "Texas Instruments". Это высокоинтегрированный и производительный набор микросхем для требовательных программ управления, отметили авторы материала.

Блок управления двигателем (ECU) содержал одну печатную плату с процессором Texas Instruments. Этот модуль будет контролировать все характеристики двигателя во время полета.

На сайте компании говорится, что она создает широкий спектр высоконадежной продукции для космической, авиа- и оборонной сфер.

"Электронная система внутри беспилотника связана проводом со специальной маркировкой. Все маркировки в UAS (системе производства) были написаны на английском языке", — говорится в характеристике.

Дрон-камиказде Shahed-131 использует гражданские приемники GPS

Дрон-камикадзе Shahed-131 — предшественник версии Shahed-136 с аналогичным принципом действия и максимально унифицированными основными составляющими, отмечает издание Defence Express.

В первую очередь речь идет об электронике, компоновке и аэродинамическом решении. Электронные компоненты дрона — все гражданские, а из систем наведения — лишь приемник GPS гражданского класса, позволяющий использовать этот дрон исключительно против стационарных объектов.

По словам специалистов, в GPS-наведение добавили ​​систему, которая не дает заглушить сигналы GPS средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). На дроне установлена ​​примитивная инерциальная система, позволяющая ему удерживать приблизительный курс и высоту, если спутниковая навигация запрещена.

[ + – ] Иранский дрон может сносить ветром, если он залетит в зону подавления сигнала GPS

"Когда дрон залетает в зону, где подавляются сигналы GPS, его сносит ветром, набегают погрешности самой инерциальной системы. В зависимости от скорости и направления ветра, отклонение может доходить до 5% от преодоленного расстояния без GPS. На участке в 5 км это даст погрешность в 250 метров. Когда GPS-сигнал возобновится, дрон скорректирует полет", — указывают исследователи.

Воздушные Силы Украины способны сбивать инарские дроны Shahed-136 и Shahed-131 с помощью зенитных ракетных комплексов. Но на это идут зенитные ракеты, предназначенные для уничтожения самолетов и крылатых ракет, заметило Defence Express.

"Наиболее эффективным вариантом может быть американский самоходный зенитно-ракетный комплекс ближнего действия AN/TWQ-1 Avenger. Фактически тот же ПЗРК Stinger, но на базе HMMWV и сразу 8 ракет, что позволяет даже 1 комплексу отражать массированное воздушное нападение", — признали авторы.

Напомним, что Киеву удалось получить у Израиля технологии противодействия дронам. Более того, Израиль передавал Украине развединформацию об иранских дронах, которыми обладает армия России.

Российские оккупанты 23 сентября атаковали Одессу двумя иранскими дронами-камикадзе Shahed-136 с моря. В тот день было уничтожено административное здание в припортовой зоне.

Посла Ирана в Украине лишили аккредитации за поставки России иранских дронов. Киев считает шаги Тегерана недружественными.