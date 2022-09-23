Посол Ирана лишился аккредитации в Украине из-за переданных РФ дронов-камикадзе

Президент Украины поручил лишить посла Ирана в Украине аккредитации и сократить дипломатический персонал посольства Ирана в Киеве.

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Украина отреагировала на военную помощь Ирана, которую он оказывает России в конфликте с Украиной. Президент Украины Владимир Зеленский уже поручил лишить посла Ирана в Украине аккредитации, говорится в официальном заявлении Министерства внутренних дел Украины.

В пятницу, 23 сентября, в МИД Украины вызвали временного поверенного в делах Исламской Республики Иран в нашей стране. В профильном министерстве пояснили, что такой шаг предприняли в связи с использованием российскими военными оружия иранского производства против Вооруженных сил Украины.

Речь шла о так называемых дронах-камикадзе иранского производства. Украинская сторона сообщила временному поверенному Исламской Республики о том, что техническая поддержка России в войне с Украиной противоречит позиции нейтралитета, которую раньше задекларировал официальный Тегеран.

Украинские дипломаты назвали поставку ВС РФ дронов-камикадзе недружественным шагом по отношению к Украине, который в дальнейшем серьезно осложнит международные отношения между Киевом и Тегераном.

В связи со всем вышеперечисленным, в МИД остановились на решении лишить посла Ирана в Украине аккредитации. Также будет сокращен дипперсонал посольства Ирана в Киеве.

Напомним, ранее в ВСУ рассказали, как уничтожают иранские дроны армии России. Уполномоченный рассказал, что пока рано говорить о видах БПЛА, которые есть у россиян, а также их эффективности. Однако методы борьбы с ними уже прорабатываются.

Фокус также писал, что несколько часов назад ВС РФ атаковали Одессу двумя иранскими дронами-камикадзе. БПЛА Shahed-136 атаковали припортовую зону города с моря и уничтожили административное здание.