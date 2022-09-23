Посол Ірану втратив акредитацію в Україні через передані РФ дрони-камікадзе

Президент України доручив позбавити посла Ірану в Україні акредитації та скоротити дипломатичний персонал посольства Ірану у Києві.

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Україна відреагувала на військову допомогу Ірану, яку він надає Росії у конфлікті з Україною. Президент України Володимир Зеленський вже доручив позбавити посла Ірану в Україні акредитації, йдеться у офіційній заяві Міністерства внутрішніх справ України.

У п'ятницю, 23 вересня, у МЗС України викликали тимчасового повіреного у справах Ісламської Республіки Іран у нашій країні. У профільному міністерстві пояснили, що такий крок зробили через використання російськими військовими зброї іранського виробництва проти Збройних сил України.

Йшлося про так звані дрони-камікадзе іранського виробництва. Українська сторона повідомила тимчасового повіреного Ісламської Республіки про те, що технічна підтримка Росії у війні з Україною суперечить позиції нейтралітету, яку раніше задекларував офіційний Тегеран.

Українські дипломати назвали постачання ЗС РФ дронів-камікадзе недружнім кроком стосовно України, який надалі серйозно ускладнить міжнародні відносини між Києвом та Тегераном.

У зв'язку з усім перерахованим вище, в МЗС зупинилися на рішенні позбавити посла Ірану в Україні акредитації. Також буде скорочено дипперсонал посольства Ірану у Києві.

Нагадаємо, раніше у ЗСУ розповіли, як знищують іранські дрони армії Росії. Уповноважений розповів, що поки що рано говорити про види БПЛА, які є у росіян, а також їхню ефективність. Проте методи боротьби з ними вже опрацьовуються.

Фокус також писав, що кілька годин тому ЗС РФ атакували Одесу двома іранськими дронами-камікадзе. БПЛА Shahed-136 атакували припортову зону міста з моря та знищили адміністративну будівлю.