"Летить на низькій висоті": у ЗСУ розповіли, як знищують іранські дрони армії Росії

Представник ВСУ заявив, що поки рано говорити про види БПЛА, які є у росіян, а також їхню ефективність. Проте методи боротьби з ними вже опрацьовуються.

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Збройні сили України (ЗСУ) зафіксували кілька випадків використання російською армією іранських безпілотників. Так, ефективність такої зброї поки що вивчається. Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у коментарі Українській правді.

За словами військового, було два випадки, коли українські військові змогли збити іранські дрони-камікадзе "Shahed-136".

Ігнат заявив, що ці безпілотники є малопомітною радіолокаційною метою, яка летить на низькій висоті. Однак її можна збивати різними способами за допомогою систем ППО. Крім того, це можна зробити навіть стрілецькою зброєю.

Однак, як сказав Ігнат, найбільш дієвими проти дронів є зенітні гармати, а також системи "Шилка" або німецький "Гепард". Також БПЛА можна знешкодити, використовуючи засоби радіоелектронної боротьби.

Зазначимо, що раніше застосування Росією іранських дронів коментував радник Офісу президента Олексій Арестович. За його словами, здебільшого вони застосовуються на Запорізькому напрямі.

"Їх багато реально. Десятки", — сказав Арестович.

Він заявив, що росіяни використовують іранські БПЛА вночі. З їхньою допомогою вони знищують склади боєприпасів, а також переправи, позиції артилерії.

Раніше Фокус писав, що ЗСУ вперше збили іранський дрон-камікадзе Shahed-136. Засоби протиповітряної оборони збили іранський боєприпас, що барражує, в Миколаївській області.

Що відомо про дрону-камікадзе Shahed-136?

Shahed-136 — це бораж, що барражує, який важить 200 кг. Його розмах крил становить 2,5 метри. Вірогідної інформації про характеристики БПЛА немає. Відомо, що його застосовували у Ємені у 2020 році. За даними Military Factory, всього було вироблено близько 100 Shahed-136. Вага бойової частини невідома.