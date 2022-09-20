"Летит на низкой высоте": в ВСУ рассказали, как уничтожают иранские дроны армии России

Представитель ВСУ заявил, что пока рано говорить о видах БПЛА, которые есть у россиян, а также их эффективности. Однако методы борьбы с ними уже прорабатываются.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) зафиксировали несколько случаев использования российской армией иранских беспилотников. Так, эффективность такого оружия пока изучается. Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в комментарии Украинской правде.

По словам военного, было два случая, когда украинские военные смогли сбить иранские дроны-камикадзе "Shahed-136".

Игнат заявил, что эти беспилотники представляют собой малозаметную радиолокационно цель, которая летит на низкой высоте. Однако ее можно сбивать разными способами, при помощи систем ПВО. Кроме того, это можно сделать даже стрелковым оружием.

Однако, как сказал Игнат, наиболее действенными против дронов являются зенитные пушки, а также системы "Шилка" или немецкий "Гепард". Также БПЛА можно обезвредить, используя средства радиоэлектронной борьбы.

Отметим, что ранее применение Россией иранских дронов комментировал советник Офиса президента Алексей Арестович. По его словам, в большинстве случаев они применяются на Запорожском направлении.

"Их много реально. Десятки", — сказал Арестович.

Он заявил, что россияне используют иранские БПЛА ночью. С их помощью они уничтожают склады боеприпасов, а также переправы, позиции артиллерии.

Ранее Фокус писал, что ВСУ впервые сбили иранский дрон-камикадзе Shahed-136. Средства противовоздушной обороны сбили иранский барражирующий боеприпас в Николаевской области.

Что известно о дроне-камикадзе Shahed-136?

Shahed-136 — это барражирующий боеприпас, который весит 200 кг. Его размах крыльев составляет 2,5 метра. Достоверной информации о характеристиках БПЛА нет. Известно, что его применяли в Емене в 2020 году. По данным Military Factory, всего было произведено около 100 Shahed-136. Вес боевой части неизвестен.