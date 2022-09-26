ВСУ ударили по центру подготовки операторов иранских дронов в Херсонской области, – СМИ (видео)

Центр находится в поселке Чулаковка возле Кинбурнской косы. Официального подтверждения информации пока нет.

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Украинские военные ударили по центру управления и подготовки операторов иранских дронов в Херсонской области. Об этом вчера поздно вечером сообщил украинский военный журналист и блогер Андрей Цаплиенко.

По его информации, в результате атаки ВСУ было ликвидирован около 20 иранских инструкторов и до 40 российских военных, находившихся в поселке Чулаковка Скадовского района.

Как пишет Цаплиенко, оккупанты специально выбрали отдаленное и труднодоступное место для размещения центра. Однако несмотря на это украинская разведка обнаружила его.

[ + – ] Поселок Чулаковка на карте.

Вместе с центром сгорели автобус и около десяти кузовов "КУНГ".

"Судя по громкости попадания, попали также в склад боеприпасов", –– уточнил журналист.

Он отметил, что иранские ударные дроны-камикадзе –– это серьезная проблема для Украины.

"Но теперь наши ребята знают, как с ней бороться", –– добавил Цаплиенко.

Аналогичную информацию у себя в соцсетях разместил журналист и волонтер Роман Бочкала.

"Ни базы, ни преподавателей, ни персидских "мопедов" 136-й модели [имеются в виду ударные беспилотники Shahed-136]", –– подчеркнул он.

По информации Бочкалы, на российской базе, помимо 20 иранских инструкторов, ликвидировали около 40 боевиков из квазиреспублик и около 20 российских "смотрящих". Он также пишет об уничтожении двух единиц автомобильной техники –– "Урал" с БК.

Сегодня утром информацию об ударе по базе завуалированно подтвердил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

[ + – ] Сергей Братчук намекнул на удар по центру подготовки операторов дронов.

Тем не менее официального подтверждения об ударе по центру подготовки иранских дронов пока нет.

Напомним, под Одессой эвакуируют население после атаки беспилотников-шахидов. По данным наших военных, два беспилотника попали в военный объект, один сбили ПВО.

Ранее Фокус сообщал, что представители США передали ВСУ зенитные ракетные комплексы NASAMS, которых, по словам Зеленского, все же недостаточно для защиты гражданской инфраструктуры.