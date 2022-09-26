Под Одессой эвакуируют население после атаки дронов-камикадзе, — ОК "Юг"

По данным наших военных, два из беспилотников попали в военный объект, один сбили ПВО. Проводится ликвидация пожара.

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После масштабного пожара и детонации боеприпасов, которые произошли в Одесской области в результате атаки дронов-камикадзе, местным властям пришлось эвакуировать население. Об этом говорится в официальном сообщении Оперативного командования "Юг".

Силы ПВО уничтожили один беспилотник, два других попали в военный объект.

Согласно предварительным данным, пострадавших нет. Проводится спасательная операция и устраняется пожар.

Напомним, что накануне было зафиксировано больше 10 "прилетов": российских ракет по Запорожью. Пострадали жилые дома, образовательные учреждения и больница, в одном из городских районов обесточена электростанция.

Израиль передает Украине разведданные об иранских дронах, которые применяют российские военные. По информации журналистов, представители Украины запросили у разведслужбы ближневосточного государства сведения о сотрудничестве в военной сфере. Речь, в частности, шла о боевых дронах Shahed-136.

Ранее Фокус сообщал, что представители США передали ВСУ зенитные ракетные комплексы NASAMS, которых, по словам Зеленского, все же недостаточно для защиты гражданской инфраструктуры. Имеющихся систем "даже близко не хватит", чтобы защитить гражданские объекты: школы, больницы, университеты и жилые дома. Президент отметил, что граждане Украины, находящиеся за рубежом, начнут возвращаться домой только при гарантиях безопасности.