Під Одесою евакуюють населення після атаки дронів-камікадзе, — ОК "Південь"

За даними наших військових, два безпілотники влучили у військовий об'єкт, один збила ППО. Проводиться ліквідація пожежі.

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Після масштабної пожежі та детонації боєприпасів, що сталися на Одещині внаслідок атаки дронів-камікадзе, місцевій владі довелося евакуювати населення. Про це йдеться в офіційному повідомленні Оперативного командування "Південь".

Сили ППО знищили один безпілотник, два інші влучили у військовий об'єкт.

Згідно з попередніми даними, постраждалих немає. Проводиться рятувальна операція та усувається пожежа.

Нагадаємо, що напередодні зафіксовано понад 10 "прильотів": російських ракет по Запоріжжі. Постраждали житлові будинки, освітні заклади та лікарня, в одному з міських районів знеструмлено електростанцію.

Ізраїль передає Україні розвіддані про іранські дрони, які застосовують російські військові. За інформацією журналістів, представники України запросили розвідслужбу близькосхідної держави інформацію про співпрацю у військовій сфері. Йшлося, зокрема, про бойові дрони Shahed-136.

Раніше Фокус повідомляв, що представники США передали ЗСУ зенітні ракетні комплекси NASAMS, яких, за словами Зеленського, все ж таки недостатньо для захисту цивільної інфраструктури. Наявних систем "навіть близько не вистачить", щоб захистити цивільні об'єкти: школи, лікарні, університети та житлові будинки. Президент зазначив, що громадяни України, які перебувають за кордоном, почнуть повертатися додому лише за гарантій безпеки.