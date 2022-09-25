Понад 10 "прильотів": російські війська вночі завдали удару ракетами по Запоріжжю (відео)

Під обстріл окупантів потрапили житлові будинки, освітні об'єкти та лікарня. В одному з районів знеструмлено електропідстанцію.

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Російські війська завдали серії ударів по Запоріжжю. Про це повідомляє в.о. мера Анатолій Куртєв у телеграм-каналі.

У ніч з 24 на 25 вересня близько опівночі в місті пролунала тривога, після якої була серія вибухів. Усього було близько 10 "прильотів" по цивільних об'єктах. Як повідомляє Куртєв, удару було завдано по освітніх об'єктах і по лікарні. Також у багатоквартирних будинках та приватних будинках були пошкоджені вікна або ж будівлі зазнали значних руйнувань.

Голова Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив, що удари російських ракет припали по кількох районах Запоріжжя, а також у селах біля обласного центру. Наразі відомо про трьох поранених, інформація уточнюється.

"Руйнувань зазнали об'єктів інфраструктури. В одному з районів знеструмлена електропідстанція", — написав Старух.

Останнє оновлення щодо ситуації від ОВА було о першій ночі, свіжіших подробиць на момент написання новини немає.

Нагадаємо, 24 вересня російські війська обстріляли Запоріжжя. Одна з ракет влучила у житловий будинок. Одна людина загинула, ще 7 отримали поранення.

22 вересня також було завдано удару по Запоріжжі. Ворог завдав ударів, через які частина районів була кілька годин без електроенергії.