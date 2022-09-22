ЗС РФ масовано обстрілює Запоріжжя, у місті частково зникло світло (фото)

Потужні ракетні удари по місту почалися вчора після обіду. Сьогодні вранці ворог знову обстріляв обласний центр. Місцеві жителі повідомляють про сім "прильотів", є постраждалі.

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Російські війська продовжують масово обстрілювати Запоріжжя. Сьогодні вранці під удар окупантів потрапила цивільна інфраструктура. Про це у себе в соцмережах повідомив секретар міської ради Анатолій Куртєв.

Про вибухи у місті він написав о 7:29 ранку, а пізніше дав подробиці "прильоту".

"Від сьогоднішніх обстрілів руйнування зазнала цивільна інфраструктура. На жаль, постраждали люди", — прокоментував він.

Куртєв також наголосив, що на місці працюють екстрені служби.

Голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух також розповів про "прильоти" у місті. Він зазначив, що наразі уточнюється інформація про постраждалих та руйнування.

Відомий паблік "Труха Україна" опублікував фотографії та відео після обстрілу, на яких видно, що над містом здіймається густий чорний дим від пожеж. Тут також повідомляється, що місцеві мешканці чули близько семи вибухів у місті. Як уточнюється, після "прильотів" у деяких районах міста зникло світло.

[ + – ] Дим над Запоріжжям від пожеж після обстрілу.

В інших міських Telegram каналах люди також пишуть про те, що в місті частково немає води.

Потужні ракетні удари по українському обласному центру розпочалися вчора після обіду. Повітряну тривогу в області оголосили о 13:05, а о 13:53 Анатолій Куртєв повідомив про вибухи. Олександр Старух написав, що було як мінімум п'ять прильотів у три райони міста.

Під час учорашніх обстрілів постраждало троє людей. Один із них був госпіталізований з контузією, стан пацієнта стабільний.

[ + – ] Руйнування у Запоріжжі після обстрілу 21 вересня.

Нагадаємо, 21 вересня російські війська вкотре обстріляли Запорізьку АЕС, пошкодивши обладнання зв'язку енергоблоку №6 з відкритим розподільчим пристроєм станції. Внаслідок цього відключилися блоковий трансформатор і трансформатори власних потреб енергоблоку, через що енергоблок №6 втратив живлення.